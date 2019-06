Nastupila je zastara za podnošnje tužbi za sve one koji su željeli tužiti banke za preplaćene kamate na kredite u švicarskim francima, no oni koji žele tužiti banke za razliku tečaja imaju vremena do 2023. godine.

Saborski zastupnik stranke SNAGA Goran Aleksić u petak je ustvrdio da je prema njegovim informacijama sudovima dostavljeno najmanje 20 tisuća privatnih tužbi protiv banaka, kojima potrošači koji su ugovarali kredite u švicarskim francima (CHF) traže povrat preplaćenih iznosa. Točan broj saznat će se u idućim tjednima.

Objašnjava da nakon zastare za potraživanja za preplaćene kamate, do kraja srpnja slijedi odluka Vrhovnoga suda o revizijama banaka koja će, kako tvrde, biti presudna za nastavak slučaja franak, a Udruga Franak će u skladu s odlukom Vrhovnoga suda pokrenuti nove aktivnosti vezane za pomoć svojim članovima u privatnim sudskim postupcima.

Napominje i kako će nakon ove zastare za preplaćene kamate nastupiti novi val tužbi građana.

"Nakon srpnja pokrenut ćemo novu mobilizaciju, pokrenut ćemo sve one dužnike koji nisu tužili, da tuže banke na temelju razlike tečaja. Razlika tečaja čini dvije trećine do tri četvrtine ukupnih iznosa pretplate.

Na temelju prava EU dužnici imaju prava na sve kompletne preplaćene iznose, no zbog naše situacije sa zastarama, sad je mogućnost za preplaćene kamate otpala.

No ja očekujem da će do lipnja 2023. godine ukupan broj tužbi narasti i na čak 100.000. Pozivam banke da ponude odmah nagodbe dužnicima jer nakon što Vrhovni sud odluči o revizijama, bit će kasno. Nitko neće krenuti u nagodbu s bankom kad može dobiti mnogo više na sudu", upozorio je Goran Aleksić.