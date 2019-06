Manje od 2500 građana odlučilo se na bitku s bankama u slučaju 'švicarski franak' i to zbog preplaćenih kamata.

Mogućnost za tužbu imalo je 120 tisuća osoba dok sve ne uđe u zastaru za dva dana. Reporter Dalibor Špadina istražio je za Dnevnik Nove TV zašto je tako mali interes građana za suđenjem.

Iva Tadić je na podizanje tužbe protiv banke dosad potrošila oko 2000 kuna na dokumentaciju, odvjetnika i izračun preplate, a da nije održano ni jedno ročište.

"Računam - između 7000 i 10.000 kuna je mene koštao moj proces plus, naravno, na kraju samog postupka sam dogovorila deset posto proviziju s odvjetnikom", kazala je Tadić.

Ministarstvo pravosuđa pobrojalo je svega 2466 tužbi u 'slučaju švicarac' do 5. lipnja. Saborski zastupnik Goran Aleksić smatra da nije propala njegova kampanja nagovaranja građana da krenu u tužbe jer ne vjeruje brojkama iz ministarstva budući da mu odvjetnici svjedoče drugačije.

"Javilo mi se njih dosad 65. Imaju dosad 6000 tužbi i još 2000 će predati do 13.6.", kazao je saborski zastupnik SNAGA-e, Goran Aleksić.

Banke odvraćaju građane od tužbi

S druge strane, banke građane odvraćaju od tužbi upozorenjima kako im pobjeda na sudu nije sigurna, a troškovi suđenja su visoki. Smatraju i da je 50 tisuća građana već dovoljno obeštećeno konverzijom u eurske kredite što je banke stajalo više od 7 milijardi kuna.

"Kad bi se tako nešto ponovilo, teoretski - da, to bi bio novi udarac. Ono što je možda važnije je da je ovo udarac na pravnu sigurnost. Jer, ako uzmete da su krediti uzimani između 2004. i 2008., a vjerojatno do 2023. nemamo riješenu situaciju onda je to zid pravne nesigurnosti", smatra Zdenko Adrović, direktor HUB-a.

Iz Udruge franak kažu da će nakon 13. lipnja od sudova tražiti točan broj podignutih tužbi, a ističu da i nakon toga ostaju otvorena vrata za tužbe zbog tečajne razlike. "Za tečajnu razliku mogu tužiti do 2023., lipanj 2023.", poručuje Sandra Žiga iz Udruge franak.

Iva Tadić od banke traži 70 tisuća kuna bez zateznih kamata. Računa da će na suđenje i odvjetnika potrošiti oko 20 tisuća pa će joj, ako pobijedi na sudu, ostati oko 50 tisuća kuna.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr