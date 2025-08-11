Ovo su slobodna mjesta u srednjim školama: Atraktivni smjerovi ostali nepopunjeni, evo kako se prijaviti

Srednje škole objavile su broj mjesta koja su ostala nepopunjena prilikom upisa u srpnju te uskoro počinju prijave za jesenski upisni rok.

Ostalo je oko osam tisuća slobodnih mjesta u srednjim školama diljem zemlje, a za njih će konkurirati 590 osmaša koji se nisu upisali u srednju u ljetnom roku, pokazuju podaci Ministarstva obrazovanja.

Najtraženiji smjerovi

Mjesta ima čak i u najtraženijim prirodoslovno-matematičkim i općim gimnazijama, kao i u strukovnim smjerovima za medicinske i farmaceutske tehničare te grafičke dizajnere.

U Zagrebu je najviše gimnazijskih mjesta ostalo u Prvoj, Drugoj ili Trećoj ekonomskoj školi, koje gimnazijske smjerove ove godine provode prvi put. V. gimnazija, popularna Klaićeva, ima čak 28 mjesta za prirodoslovno-matematički smjer, a za isti smjer ima još mjesta i u XII. gimnaziji.

Smjer medicinskih tehničara i sestara moguće je upisati u gotovo svim dijelovima zemlje, od Zagreba do Rijeke, Gospića, Koprivnice, Slavonskog broda, Zadra, Osijeka do Pule i Dubrovnika. Slobodnih mjesta na grafičkim smjerovima osim Zagreba ima još i u Splitu, Osijeku, Rijeci, Zaboku, a farmaceutskih u Rijeci i Puli.

Rok za prijave na jesenski rok traje od 25. do 29. kolovoza u sustavu e-Upisi, a konačne ljestvice očekuju se 1. rujna.

Tablicu svih slobodnih mjesta potražite u nastavku: