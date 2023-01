Svega dvadesetak minuta vožnje od centra Zagreba, Sljeme krije brojne turističke bisere. No, u njima se ne traži krevet više, već oni propadaju i vape za obnovom. Više donosi reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

Gotovo svaki dio Sljemena nudi zanimljive priče. Jedna od njih je i sanatorij Brestovac - riječ je o prvoj ustanovi za liječenje plućnih bolesti. Osim lječilišnog dijela kompleks je imao vlastitu knjižnicu, čitaonicu, kinodvoranu, vlastitu proizvodnju sira i mlijeka, a sada je devastiran.

"Situacija u gradu je kao u državi, moram se vratiti na to, postoji i Bjelolasica koja je zapuštena, koja je mogla biti skijalište, a gdje ne Sljeme. Ne vidi se potencijal, te objekte treba obnoviti da funkcioniraju", kaže Dražen, Zagreb.

Od 0 do 24 ne radi pansion koji je imao 30 postelja, veliku salu, veliki VIP salon, stolni tenis, saunu, kuglanu. Čeka neka bolja vremena.

"Žalosno, ljudi bi se tu mogli doći rekreirati i mogli bi uživati, a eto šteta da to ne radi, definitivno ima premalo sadržaja, trebalo bi biti puno više", rekao je Mladen, planinar.

Izletnici za Sljeme imaju zajednički nazivnik - nema sadržaja.

"Premalo je ulaganja u sadržaje, bilo kakve sadržaje, treba dječjih igrališta, nekih tobogana, staza za invalide, nakakvog sadržaja koji bi privukao, odnosno dao ispunjeniji boravak posjetiteljima", kaže Živana Rumbak, Zagreb.

"Osim za pojesti i za popiti nema sadržaja, bilo bi lijepo da postoji igralište za djecu, neki dodatni sadržaj, pogotovo sada kako je napravljena žičara", rekao je Roko, izletnik.

I ostaci Vile Rebar imaju istu sudbinu. Prije Drugog svjetskog rata korištena je kao izletište Zagrepčana, za vrijeme Drugog svjetskog rata koristio ju je Ante Pavelić, bilo je to njegovo svojevrsno Orlovo gnijezdo. Cijeli objekt premrežen je tunelima i atomskim skloništima, a potpuno je uništena u požaru sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

"Trebalo bi to preurediti malo, dati da se to sredi, napravi nešto ljepše. Onako izgleda kao ruglo, ne ulaže se ništa. A zašto? To morate pitati neke druge", kaže Željko, Zagreb.

Tajna propadanja krije se u imovinskopravnim odnosima. Vlasnici su uglavnom nepoznati. Iz Parka prirode Medvednica prozivaju nadležne. Nekada Dom sindikata, danas Pansion Medvednica, koristili su ga izviđači, učenici za školu u prirodi, danas se nažalost ne može koristiti. A turizam bi na Sljemenu mogao trajati cijelu godinu.

