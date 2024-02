Hrvatski grad na neslavnom vrhu Europske unije: Stanovnici zbog velikog problema godinama traže pomoć politike

Analiza Europske agencije za okoliš pokazala je da je nebo iznad Slavonskog Broda najzagađenije u Europskoj uniji te da je prepuno opasnih lebdećih čestica PM2,5. Samo ove zime, Brod je 11 puta bio u ljubičastom, što je najveća razina zagađenja, govore u udruzi građana koja se zalaže za čist zrak.

"Prošle godine Slavonski Brod je u EU završio na neslavnom prvom mjestu. Iza nas je ostavljen Nowy Sącz iz Poljske, koji je bio dosadašnji šampion", objasnio je Petar Tot- Đerđ, v.d. predsjednika Udruge Eko-Integral, reporteru Dnevnika Nove TV Tinu Kovačiću.

Pročitajte i ovo Tenzije zbog maškara Razmjenjivali smo prosvjedne note sa Srbijom, ali ovakvu još ne: "Čujte, diplomatski možda nije baš pristojno"

Zbog čega je tolika koncentracija opasnih čestica u zraku, više nitko ne može sigurno reći. Odmah preko rijeke Save u Bosanskom Brodu nalazi se rafinerija nafte. Za tu se rafineriju smatralo da je uzrok svih problema zagađenja u Slavonskom Brodu. Međutim, rafinerija već duže vrijeme ne radi ili se barem tako misli.

"To ne mogu reći, ali imam informacije da ne radi", rekao je gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.

Pretpostavka je da iz BiH dolazi 40 posto onečišćenja, a drugi veliki faktor je neposredna blizina autoceste.

"Na to ne možemo utjecati. To je promet koji je u ingerenciji države. To su prekogranična zagađenja, koja su opet u ingerenciji države", napomenuo je Duspara.

Pročitajte i ovo Dobro je završilo Dijete u vrtiću u usta stavilo sredstvo za čišćenje, čistačica preuzela odgovornost. Toksikologinja poručuje: "Upute proizvođača se često ne čitaju"

Kako bi se smanjilo zagađenje, Slavonski Brod u vrtiće i škole ugrađuje plin, grade se biciklističke staze, ekološka rasvjeta. No, to nije dovoljno, zbog čega već desecima godina Brođani samom vrhu hrvatske politike šalju dopise i pozive u grad.

"Mi stalno ukazujemo na te probleme, možda smo već postali i dosadni. Tu je bio i Stjepan Mesić kao predsjednik, pa poslije Ivo Josipović, pa Kolinda Grabar Kitarović", rekao je Duspara.

Tomu unatoč, Brod je ipak neslavni rekorder po zagađenosti zraka. Priča je to koja traje već – previše godina.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr