Rusija će odlučiti izbore u SAD-u? Putin začudio svojim izborom favorita: "On je stara škola"

Na pitanje tko je bolji za Rusiju, Biden ili Trump, Vladimir Putin bez oklijevanja odgovara: "Biden. On je iskusniji, predvidljiviji, političar stare škole."

Iako na prvi pogled izgleda kao nagli zaokret odnosa Putin-Trump, svaka sljedeća riječ odaje dojam antikampanje.

"Gledajte, kad sam upoznao Bidena u Švicarskoj - da, bilo je to prije tri godine, ali nema veze. Već tada su ljudi govorili da je on nesposoban. Nisam to primijetio. Da, stalno je gledao u svoje papire. Ali, iskreno, i ja sam gledao svoje. Ako govorimo o onom trenutku kada je udario glavom izlazeći iz helikoptera, pokažite mi nekoga tko nikada nije udario glavom u nešto", kaže Putin.

Koliko preferira Bidena na čelu SAD-a, Putin je objasnio nabrajajući njegove nedostatke. Nedostatke je našao i u razgovoru za Tucker Carlson Network, prvi intervju nekom zapadnom novinaru od početka rata u Ukrajini, koji je više izgledao kao Putinov monolog.

"Iskreno, mislio sam da će se ponašati agresivno i postavljati takozvana oštra pitanja. Nisam bio spreman na ovo, želio sam oštra pitanja jer bi mi to dalo priliku odgovoriti na isti način", komentirao je Putin.

Dvosatnim razgovorom dominirao je rat u Ukrajini, baš kao i sastankom ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Bruxsellesu. Industrijski kapaciteti, povećanje proizvodnje oružja i streljiva, pripreme za summit u Washingtonu bile su glavne teme. Iako se ne zna u kojem će biti sastavu hrvatsko izaslanstvo, zna se o kojim će temama biti riječi.

"To je tema hibridnog rata deklariranih i nedeklariranih saveznika Rusije koji egzistiraju na jugoistoku Europe, zna se o kome govorimo. O toj temi nije dovoljno osviještena ni javnost ni NATO saveznici", smatra ministar obrane Ivan Anušić.

Unatoč oštrim kritikama i demonstraciji zajedništva, sjeme sumnje u Savez unijela je skandalozna izjava Donalda Trumpa. Podsjetimo, rekao je kako bi poticao Rusiju da napadne članice NATO-a koje ne izdvajaju dovoljno za obranu.

