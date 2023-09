Slavonija bez svinjokolje: "Kako sada živjeti dalje, ne znam."

U Slavoniji svinjci sablasno prazni. Josip Krznarić se i dalje po navici budi u zoru kako bi nahranio svinje, ali njih više nema. Zbog afričke svinjske kuge, ostao je bez svih 20 svinja koje su usmrćene. "Kad se kod susjeda pojavilo, šta, kod mene neće, hrabrost, ovo, ono. Međutim subota ujutro, ide se hraniti a krmača leži mrtva. Sve lađe tonu. Gotovo je znači sve", objasnio je.

I kod njegove susjede Danice Buconjić, svinjci su prazni. A kada su svinje usmrćene, njezin je suprug završio na operaciji srca. "Kako sad živjeti dalje, ne znam. Stari smo. To nam je bio izvor. On ima malu mirovinu i to nam je bio izvor. Izvor da bolje živimo."

Josip dodaje da je "to rađeno s ljubavlju. Ta svinja je nama bila sve. Sad je to sve prazno. Kažu, doći će odšteta ali pitanje je šta nagodinu? Šta ćemo jesti ove zime? Novci kao novci, to dođe i prođe. Šta onda? Nema kulena, nema kobasice."

Marko Mayer je ovogodišnju svinjokolju prekrižio u trenutku kada je gledao svoje mrtve svinje ispred vlastite kuće. Taj trenutak nikada neće zaboraviti. "Ne znam kako ćemo dalje. Ja sam još uvijek pod tim dojmom svega kako se to izdešavalo, bez ikakve najave su došli tu uljetili u dvorište. Ja i moj bolesni otac smo morali njima pomoći usmrćivati, ubijati te svinje...izvlačiti ih van traktorom po cijelom dvorištu razvlačiti. Meni je to bilo užasno!"

U Vukovarsko-srijemskoj županiji, i onima kojima nisu usmrćene svinje, zabranjena je trgovina svinjama, ali i obrada mesa u dvorištu. Stoga, i u hrvatskom je Saboru, premijeru postavljeno pitanje.

Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista pitao je "hoće li ove jeseni biti svinjokolje u vukovarsko-srijemskoj županiji u dvorištima?" Premijer Plenković je odgovorio: "Prvo što smo napravili je program potpore sektoru svinjogojstva vrijedan 7 i pol milijuna eura. Drugi program za naknadu gubitaka u sektoru svinjogojstva za životinje otpremljene na klanje vrijedan 5 milijuna eura. I treće program pomoći vrijedan 15 milijuna eura."

Svinjogojstvom, na farmama gdje je zabilježena Afrička svinjska kuga, ne smije se baviti cijelu jednu godinu, ali i nakon toga "nešto ćemo morati mijenjati. Ili teliće ili janjiće, nešto ćemo morati promijeniti", rekao je Josip. Mnogi se pitaju hoće li ikada više uzgajati svinje.

