VIDEO Žena kupila srdele, a kad je došla kući i otvorila ih - šokirala se: "Nešto se miče"

Splićani su na ribarnici kupili srdele, a kad su ih krenuli čistiti doživjeli su neugodan šok. U utrobi ribe vidjeli su da se nešto miče. U gotovo svakoj od riba nalazile su se veće količine parazita anisakisa koji živi u želucu i jetri ribe.

Kako piše portal Dalmacija danas kojemu je čitatelj poslao snimke ribe nakon čišćenja, parazit na sreću nije opasan za ljude ako ga čovjek u tijelo unese mrtvoga, u suprotnom može izazvati simptome nalik Chronovoj bolesti.

Anisakis nije nikakav poseban razlog za brigu - ima ga najviše u inćunu i šarunu, ali može se naći u svim drugim ribama. Ono što jest važno je da se riba prije konzumacije termički obradi i parazit na taj način umre. Moguće je ribu prethodno i zamrznuti.

Jer anisakis zapravo od rakova koje prvo napada, preko riba zapravo i želi doći do što većih sisavaca pa tako i ljudi. Anisakiozom se naziva stanje koju izaziva parazit, a simptomi su joj bol u trbuhu, mučnina i povraćanje. Crijevna infekcija može dovesti i do upalne mase sa simptomima nalik na Crohnovu bolest. Infekcija se tipično povlači sama od sebe nakon nekoliko tjedana, no rijetko traje mjesecima.