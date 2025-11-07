Nezamislivo, ali istinito - stanovnici ovog dijela Hrvatske žive bez liječnika, po pomoć moraju kilometrima daleko

Ekipa rubrike "Poziv" ove nedjelje u Dnevniku Nove TV donosi kako izgleda život u mjestu bez adekvatne liječničke skrbi, ono što je većini nezamislivo. U tom problemu našla se Privlaka, mjesto s nešto više od 2000 stanovnika.



"Ako odemo na hitnu, neće ti nitko propisat lijekove, moraš imat obiteljskog liječnika“, za Poziv je otkrila kako to izgleda Marica Grgić, koja susjedima pomaže i odlazi im po lijekove u 17 kilometara udaljene Vinkovce.

U potragu za liječnikom krenula je i općina, ali sustav već godinama ne pronalazi rješenje. Dom zdravlja u Vinkovcima pokušava popuniti rupe gdje god može, ali kažu, liječnika jednostavno nema. Ni za stalno, ni privremeno.

Slična situacija je i u Čačincima. Iz Udruge obiteljskih liječnika upozoravaju da u cijeloj Slavoniji kronično nedostaje liječnika, a pacijenti ne dobivaju kontinuitet skrbi koju bi trebala nuditi obiteljska medicina. Zdravstveni sustav je, kažu, pred kolapsom, a na životu ga još održavaju liječnici stariji od 65 godina.

Što kada ljudi ne mogu do liječnika, a politika moli za strpljenje istražuje Tea Johman Nitraj, a više informacija o ovoj temi u studiju Dnevnika Nove TV donosi urednik rubrike Domagoj Mikić.

