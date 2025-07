U postupku protiv braće Mamić zbog izvlačenja milijuna iz Dinama, u Osijeku je svjedočio bivši izbornik hrvatske reprezentacije, Slaven Bilić.

Suradnju sa Zdravkom Mamićem ocijenio je odličnom. Govorio je kako ga je povezao sa slavnim agentom Jeromeom Andersononom, kada je Vedran Ćorluka prelazio u Manchester City.

Prema optužnici, za taj 13 milijuna eura vrijedan transfer, Zdravko Mamić iz Dinama je, fiktivnim ugovorima o zastupanju, izvukao milijun i 200 tisuća eura.

"Znam da me, i to znam jer sam bio sa djecom u Disneylandu, a to je znači 2007., šesti mjesec, tako nešto, zvao Jerome i rekao da je transfer blizu. Ili sam dao Zdravku i još nekim ljudima iz Hrvatske broj Jeroma, ili sam Jeromu dao broj, ne znam sad otkud je krenulo, međutim to je bilo prije transfera Ćorluke", rekao je Bilić.