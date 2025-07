Vrsaljko na suđenju otkrio: "Oni koji nisu potpisali ugovor s Mamićem..."

U nastavku suđenja Zdravku Mamiću i ostalima u aferi Dinamo 2 bivši igrač Dinama Šime Vrsaljko u ponedjeljak je potvrdio iskaz iz istrage u kojem je naveo da su igrači Dinama koji ne bi potpisali ugovor o zastupanju s agencijom Maria Mamića bili marginalizirani i više ne bi igrali za prvu momčad.

Tijekom svjedočenja na osječkom Županijskom sudu Vrsaljko je, u više navrata, iskazivao drugačije nego u istrazi pa mu je v.d. ravnatelja Uskoka Sven Mišković predočavao iskaz s ispitivanja u tužiteljstvu 2016. godine.

Na sudu je ustvrdio da mu nikada nije bilo doslovno rečeno da, ako želi nastaviti karijeru u Dinamu, mora potpisati ugovor o zastupanju s Mariom Mamićem i njegovom agencijom.

Potvrdio je kako su ugovore o zastupanju s Mariom Mamićem imali i neki drugi igrači te da su neki odbili potpisati ugovor o zastupanju s njegovom agencijom, ali smatra kako ne bi bilo korektno da ih nabraja pred sudom.

S obirom na različitost današnjeg iskaza tužiteljstvo mu je predočilo iskaz iz istrage kada je rekao kako mu Zdravko Mamić nikada nije izravno rekao da mora surađivati s Mariom Mamićem, ali se to podrazumijevalo jer su i drugi igrači imali ugovore s tom agencijom, među kojima Dejan Lovren, Mateo Kovačić i Tin Jedvaj.

Vrsaljko je u istrazi naveo kako je bilo i onih igrača koji nisu željeli potpisati ugovore s Mariom Mamićem, nakon čega bi bili marginalizirani i više nisu igrali za prvu momčad Dinama.

Jedan od tih igrača bio je i Andrej Kramarić koji je, nakon što je odbio potpisati ugovor s Mariom Mamićem prvo bio poslan u NK Lokomotivu, a nakon toga u NK Rijeku, kazao je Vrsaljko u istrazi.

Šime Vrsaljko Foto: Vlado Kos/Cropix

Vrsaljko pred sudom nije htio iznositi imena

Nakon što mu je pročitan iskaz iz istrage Vrsaljko je potvrdio kako je točno što je tada rekao, ali da danas nije htio iznositi imena.

Na današnjem svjedočenju kazao je da je sa Zdravkom Mamićem razgovarao o odlasku u inozemstvo, da se ne sjeća točno što mu je Mamić tada rekao, ali da je to bio zanimljiv razgovor.

Ponovno mu je predočen iskaz iz istrage u kojem je naveo da je, po saznanju da se za njega interesira engleski Arsenal, o tome razgovarao sa Zdravkom Mamićem, koji mu je rekao da ga ne želi pustiti. Tada je Mamića pitao i za povećanje svojih primanja, a on je i to odbio i rekao da je njegovo samo da igra, a on će se pobrinuti za sve.

Nakon toga razgvora je, kazao je, pao u nemilost tadašnjeg trenera i iduća tri mjeseca proveo je na klup za rezerne igrače. "Ako sam tako tada rekao, onda je to i istina", kazao je Vrsaljko na sudu.

Dodao je da s Mariom Mamićem nije razgovarao o činjenici da je ugovor o zastupanju sklopljen na 10 godina, iako je prema pravilima FIFA-e takav ugovor mogao biti sklopljen samo na dvije godine.

USKOK mu je predočio iskaz iz istrage u kojem je rekao da je pitao Maria Mamića kako je to moguće te da mu je Mamić odgovorio da se ne radi o menadžerskom ugovoru, već o ugovoru o ulaganju, jer su on i Nikky Arthur Vuksan vlasnici tvrtke koja ulaže u igrače. Vrsaljko je ustvrdio da je sve pročitano točno, ali se danas toga nije sjetio.

Vrsaljkov otac od Mamića na ruke primio 50.000 eura

Mladen Vrsaljko Foto: Vlado Kos/Cropix

Njegov otac Mladen Vrsljako potvrdio je da je potpisao ugovor da Mario Mamić bude zastupnik njegovog sina i temeljem toga ugovora je od Maria Mamića "na ruke" dobio 50 tisuća eura.

Potvrdio je iskaz iz istrage da je ugovor potpisan na Pagu, da ga je potpisao i bez čitanja, a tek je naknadno vidio da se u dokumentu spominje neka strana tvrtka, za koju nikada nije čuo, te odredba da su, u slučaju da se odluče za raskid tog ugovora sklopljenog na deset godina, dužni platiti milijun eura.

Svjedok je na sudu kazao da, kada je pročitao odredbe ugovora, koje nisu bile dogovorene, nije kontaktirao Maria Mamića radi pojašnjenja pa mu je Uskok predočio iskaz iz istrage u kojem je ustvrdio da je bio iznenađen s odredbama ugovora te je odlučio otići kod Maria Mamića i reći da ga je prevario.

Od toga je odustao nakon razgovora sa suprugom i sinom, jer su zaključili da bi Šimina karijera u Dinamu tada bila završena. Dodao je da mu je Joža Kramarić, otac igrača Andreja Kramarića, rekao da su on i sin odbili potpisati ugovor s agencijom Maria Mamića te se žalio da Andrej nakon toga više ne igra i nema status koji su mu obećali.

Obrana je predložila da se u nastavku postupka kao svjedoci ispitaju okrivljenici Zoran Mamić i Damir Vrbanović, s čime se USKOK nije suglasio, smatrajući da okrivljenici ne mogu istodobno imati i status svjedoka.

Tužiteljstvo se suglasilo s prijedlogom da se kao svjedok ispita nekadašnji okrivljenik Nikky Arthur Vuksan, s kojim je USKOK sklopio nagodbu o priznanju krivnje, a o prijedlozima obrane sudsko vijeće odlučit će naknadno.

Na idućem ročištu svjedoči Slaven Bilić

Suđenje se nastavlja 7. srpnja, kada je za svjedoka pozvan bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić.

U tzv. aferi Dinamo 2, za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

USKOK tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. godine, ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su klub oštetili sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao.

Izmijenjenom optužnicom USKOK tereti Zdravka Mamića i ostale da su Dinamo oštetili za 25,8 milijuna eura, a da je zagrebački klub neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura.

Potkraj listopada 2023. Vuksan je priznao krivnju i nagodio se s Uskokom pa je, temeljem sporazuma, osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. Krivnju je, potkraj studenog 2023. priznao i okrivljeni poduzetnik Igor Krota, koji je, nakon nagodbe s Uskokom, osuđen na devet mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.

Krivnju su u prosincu 2024. priznali Mario Mamić i poduzetnik Sandro Stipančić pa su i oni sporazumno osuđeni - Mario Mamić na godinu i četiri mjeseca bezuvjetnog zatvora, a Stipančić na 11 mjeseci zatvora što će biti zamijenjeno radom za opće dobro.