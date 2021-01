Novi potres osjetio se na području Zagreba i okolice u ponedjeljak rano ujutro.

Potres magnitude 2,2 po Richteru osjetio se u ponedjeljak u 3:49. Epicentar potresa bio je 10 kilometara sjeverno od Zagreba, na dubini od dva kilometra, javlja EMSC.

"Kroz Markuševec je pošteno protutnjalo", "Buđenje i automatsko bježanje van dok ne shvatiš da nije baš toliko jako", "Još uvijek imam okićeno drvce, kuglice su se zatresle", "Probudilo me, jaka eksplozija i kuća zatresla. Markuševec", "Maksimir, treslo se pet sekundi", "Gračani, zatreslo se cca 3 do 4 sekunde. Uglavnom probudilo me i znam da sada više nema spavanja", neka su od iskustava građana iz Zagreba i okolice.

Tlo je u nedjelju navečer podrhtavalo i na Banovini. Najjači potres koji je zabilježen bio je magnitude 3,3 po Richteru.