Iako je skupljen novac za lijek za djevojčicu Lorenu koja boluje od najtežeg oblika spinalne mišićne atrofije, humanitarna akcija još traje jer je skupljeno novaca za godinu dana liječenja, a Loreni će taj lijek trebati puno duže.

Od danas se u Hrvatskoj počinje obavljati probir, odnosno testiranje na spinalnu mišićnu atrofiju. Uzorci krvi novorođenčadi iz cijele Hrvatske šalju se poštom u KBC Zagreb, gdje će se u laboratoriju dosadašnjem probiru biti pridodana analiza na spinalnu mišićnu atrofiju.

Koliko je to neizmjerno važno za svu djecu objasnila nam je Andrea Jakubec, majka djevojčice Lorene koja boluje od najtežeg oblika spinalne mišićne atrofije.

"Za ovu bolest vrijeme otkrivanja je neizmjerno važno, a u najgorim slučajevima čak i sati. Da je Loreni odmah po rođenju dijagnosticirana bolest ona danas bi živjela sa SMA, ali ne bi imala simptoma. I zato je ovo neizmjerno važan korak za svu djecu kako bi im se omogućio normalan život", rekla je mama Andrea, čijoj kćeri je bolest dijagnosticirana s 4,5 mjeseca.

Lorena ne može sjediti, hodati, ima skoliozu, trup i kičma su joj iskrivljeni, a sve utječe na njezino disanje te se ne može sama iskašljati... Ovo je samo niz problema s kojima se bori malena Lorena kojoj je potreban lijek Risdiplam.

Njezina majka Andrea Jakubec prije dva mjeseca pokrenula je humanitarnu akciju kojom prikuplja sredstva za spomenuti lijek. Za samo godinu dana liječenja potrebno je 150.000 eura, ali time potreba za tim lijekom ne prestaje. Loreni, koja ima godinu i devet mjeseci, taj će lijek trebati još niz godina i s njime ne smije stati.

Andrea Jakubec nam je otkrila lijepu vijest kako je sakupljeno nešto manje od 200.000 eura, što će Loreni biti dovoljno za godinu dana liječenja. No, s obzirom da je to lijek koji će Lorena trebati uzimati svaki dan duži niz godina humanitarna akcija je nastavljena do 27.ožujka kako bi se Loreni osiguralo što više lijeka za duži period.

Lorena je s 4,5 mjeseca primila gensku terapiju revolucionarnim lijekom Zolgensmom, no kako ga je primila u kasnijoj dobi on se nije pokazao dovoljan te djevojčici može pomoći tek dvojna terapija, odnosno uzimanje lijeka Risdiplama.

Njime bi se, poručuje majka, zaustavila daljnja progresija bolesti te bi se ojačali kralježnica i mišići što bi njezinoj kćeri omogućilo da jednog dana može samostalno sjediti, stajati, hodati.

Kako je maja naglasila lijek će Lorena početi uzimati početkom travnja.

Taj lijek, odnosno dvojnu terapiju ne pokriva HZZO, ali kako nam je majka objasnila tako je za sada nažalsot u većem dijelu svijeta. No, najnovija istraživanja što se tiče dvojne terapije pokazuju veliku učinkovitost te majka vjeruje da će se i to u budućnosti promjeniti, što joj je rekao i lijelnik malene Lorene. No, kada točno, za tri, pet ili sedam godina to nitko ne zna. A do tada Lorena nema vremena za čekanje. Svi koji žele pomoći djevojčici Loreni mogu na ovaj način.

Humanitarna akcija za Lorenu Foto: Privatni album

Uplate za donaciju:

"ZA NAŠU HRABRICU LORENU" možete donirati na:

IBAN: HR9524020063104295235

Andrea Jakubec

Uplate su moguće i putem linka:

https://gogetfunding.com/za-nasu-hrabricu-lorenu/