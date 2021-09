Skuplja struja brine dio poduzetnika, koji već razmišljaju kako novi udar nadoknaditi. Dok vlada i HEP brane cijenu struje za kućanstva, mi smo provjerili do kada je to moguće činiti.

Tvornica parketa struju plaća po nižoj cijeni od tržišne jer ju je dogovorila prije dvije godine, ali ugovor im istječe iduće. Poskupljenje struje neće moći izbjeći.



"Razina potrošnje je oko milijun eura godišnje. Povećanje od 30-40 posto, možete si zamisliti koliki je to udar. Ako smo izvozno orijentirani, mi ćemo to pretočiti u finalnu cijenu proizvoda i to je u redu. Ali, hrvatski potrošač ne može plaćati kvalitetan proizvod jer mu je preskup", rekao je Nikola Požgaj.

Cijene energije mjesecima rastu. Plin, nafta, struja. Savjetnik za energetsko tarifiranje u udruzi "Splitski potrošač" ipak uvjerava:

Nenad Kurtović kaže: "40 posto rasta energije znači da će njihovi računi rasti 20 posto, jer je energija pola računa."

Cijena struje u Europi pod dodatnim je pritiskom zbog plana manje emisije ugljičnog dioksida. Iz HEP-a tek potvrđuju da će se trenutačne visoke cijene ugovaranja na tržištu odrazit će se na cijenu struje koja će se konzumirati u 2022., 2023. pa i 2024. godini.

Za kućanstva računi zasad ostaju isti

"Moja je procjena, ovisno kakva će biti zima, kakva će biti situacija s plinom, HEP bi to mogao držati po kontrolom još dva kvartala. Osam mjeseci smo mirni", dodaje Kurtović.

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić je izjavio: "Vlada je tu da stvori uvjete za rast životnog standarda, prije svega povećanje investicija, BDP-a, što se prelijeva na rast plaća i mirovina. Tako vlada reagira."



Prosječna neto plaća u godinu dana porasla je za 400 kuna. Ali sve skuplji je život. Ulja, meso, kruh, povrće, gorivo, računi za vodu - sve je išlo gore. Umirovljenicima je posebno teško. Prosječna mirovina je 2800 kuna.



Zbog skuplje energije, ali i sirovine, radnici bi mogli biti na udaru.



"Ako vam poskupi energija onda morate negdje rezati, na drugu stranu." Na ljudima? "Nije popularno reći, ali morat ćemo se prilagoditi svi skupa", dodao je Požgaj.

