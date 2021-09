Gospodarstvu struja već poskupljuje, što bi se moglo odraziti i na proizvode i usluge koje plaćamo. Ministar Tomislav Ćorić uvjerava da za građane računi za struju ostaju isti. Ali do kada - ne odgovara.

Da nema svoje koke - Ivici Ribić iz Osijeka bi bilo još teže. Jer mala mirovina - nije dovoljna za sve skuplji život.

"Ne moramo sve kupovat, ni luk ni krumpir, uvijek nešto bude", kazao je Ribić u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Brkić Tomljenović. Ali se boji većih računa za struju.



"Malo, malo pa to dižu. Dobro, ja plin nemam, grijem se na centralno na drva, ali struja eto. Koliko potrošimo toliko ćemo platiti. I vodu su digli isto sada...", dodaje Ribić.

Poskupjela i hrana

Poskupjela je i hrana. Ulja najviše. Povrće, kruh.

Na pitanje hoće li struja i plin poskupjeti i za građane, ministar Ćorić odgovara: "Ne vidim razlog zašto bi se to u ovom trenutku dogodilo". No na pitanje o tome je li siguran kako se to neće dogoditi odgovara: "Ne postoji apsolutna sigurnost".



U HEP-u isto kažu. Ali gospodarstvu - cijena struje raste, ponajviše zbog poskupljenja na mađarskom tržištu.

I to 40 posto za dio poduzetnika, koji cijenu sada ugovaraju - kaže direktor jednog trgovačkog centra Denis Čupić. Traži pomoć države.

"Na našem najvećem objektu, gdje nam je potrošnja energije 20 milijuna kuna, naknada za obnovljive izvore energije je 4,5 milijuna kuna. Apeliramo da se ona barem smanji za pola", navodi Čupić.

Čeka nas lančano poskupljenje

Jer u suprotnom, uvjerava, čeka nas lančano poskupljenje. U Vladi - niža naknada zasad nije na stolu. Kao ni niža stopa PDV-a na hranu. Na jaja, ulja, svježe meso i ribu, povrće i voće PDV je već snižen.



"U ovom trenutku za iduću godinu taj fiskalni prostor za sniženje stope PDV-a na hranu ne postoji, ali ne isključujem to do kraja mandata što smo zapisali u programu", navodi ministar Zdravko Marić.

Nakon nižeg PDV-a, mnogi trgovci nisu smanjili cijene proizvoda pa to građani i nisu baš osjetili. A s novim poskupljenjima - oni s najmanjim primanjima i mirovinama doslovce moraju "kemijati" da bi preživjeli.

