Rada i Dane Škugor, roditelji uhićenog HDZ-ovca Damira Škugora, nisu se pojavili na misi u crkvi za koju su ranije donirali pozamašan novac.

Obitelj uhićenog HDZ-ovca i direktora u Ini Damira Škugora nije došla na misu u crkvu Gospe od Zdravlja u Dubravi kraj Šibenika iako su u toj crkvi godinama imali rezerviranu prvu klupu te su skupljali milodare.

Novinari koji su ih prošlog tjedna čekali pred Remetincem, ovoga su ih puta čekali pred spomenutom crkvom, ali Rada i Dane Škugor nisu se pojavili u crkvi za čiju su obnovu donirali pozamašan novac.

Pojavio se tek župnik fra Lazar Perica koji je održao misu na kojoj novinarskim kamerama i mikrofonima nije bio dopušten ulaz. Ipak, preko zvučnika se čulo kako je fra Lazar poručio župljanima da se zbog cijele atmosfere ne boje, piše Jutarnji.

"On je onaj koji vidi nas, sve naše grijehe i svu našu slabost ljudsku, a usprkos tome on nas neizmjerno ljubi, želi nas u svom zagrljaju... Ako je to tako, zašto mi ljudi klonemo duhom kad dođu nevolje, kad dođu neprilike kao što se ovdje sad dogodila jedna neprilika u našoj župi, nelagoda, mnogi ljudi nisu sad s ugodom ušli u ovu našu crkvu, osjećaju neki strah, tjeskobu. Čemu?", rekao je, među ostalim, župnik Perica.

Dane Škugor, umorivljenik umiješan u aferu s Inom koji je na računu imao 500 milijuna kuna, i njegova supruga Rada trenutno se nalaze u Zagrebu kod kćeri, piše Šibenik.in.