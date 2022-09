Uprava Ine još nije podnijela ostavku, a kako zasad stvari stoje - čini se da ni neće tako skoro. Više donosi reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Iako je još jučer premijer Andrej Plenković poručio da nema povjerenja u cijelu Upravu, mađarski partner MOL prije svega želi provesti istragu pa tek potom razmišljati o posljedicama. Neke smjene ipak su se dogodile.

Jedini smijenjeni je zasad Gyorgy Patko, direktor u Ini koji je bio prvi nadređeni uhićenom Damiru Škugoru.

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić otkriva najnoviji razvoj situacije. Hrvatski članovi Uprave nisu podnijeli ostavku i čini se da i nemaju namjeru po posljednjim informacijama, iako bi to u ovakvoj situaciji bilo moralno.

Oglasio se MOL oko megaafere u Ini: Na jednu stvar su posebno ponosni, a komentirali i Škugora

Smijenjen jedan od direktora Ine: Bio je prvi nadređeni Damiru Škugoru

Ina u megalomanskoj pljački skriva identitet jednog čovjeka: Tko je zapravo on?

Ne žele otići

Razlog je jednostavan - ukoliko sami odu ostat će bez vrlo izdašnih otpremnina, za neke od njih veće i od milijun kuna.

Očito će ih morati smijeniti Vlada, odnosno Nadzorni odbor kojem Vlada šalje prijedlog odluke o razrješenju. No to opet ne znači da će se to dogoditi jer o svemu na kraju krajeva odlučuju Mađari.

Treba vidjeti što će se događati s Nikom Dalićem koji je u Upravi već gotovo cijelo desetljeće i sigurno je imao dovoljno vremena upoznati kako funkcionira taj sustav s Barbarom Dorić koja je bliska HNS-u i došla je u Inu s mjesta prve osobe u Agenciji za ugljikovodike. Ili s Darkom Markotićem koji je u ovom sustavu jako dugo.

Njihova poruka da nemaju namjeru otići, poručuje nešto i Vladi i o posljedicama vlastitog klijentelističkog i elitističkog kadroviranja.

Što se tiče Damira Škugora cure informacije i izvori bliski hrvatskoj strani u Ini kažu da je on bio blizak Mađarima i čude se što mu je ovo trebalo da se upušta u ovakve avanture jer je imao vrlo visoku plaću. Spominje se cifra od 40 tisuća kuna bruto.

Tek treba vidjeti kakve sve još pojedinosti o mogućim zlouporabama položaja i ovlasti mogu isplivati i propustima u unutarnjem funkcioniranju.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr