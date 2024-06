Opcije za ljetovanje

Skrivene lokacije i ljetne manifestacije u Hrvatskoj: "Nama more ni ne treba, more je more, ali nama je rijeka rijeka"

Vrućina, gužve, veliki financijski izdatci - sve to sa sobom nosi putovanje na more. Kontinentalci zato imaju recept kako to izbjeći, a ipak se osvježiti. Skrivene lokacije i ljetne manifestacije u Hrvatskoj privlače sve veći broj domaćih i stranih gostiju. Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.