Kraj je lipnja, sunce prži, svi bi na more: Je li godišnji odmor luksuz?

Kraj je lipnja, sunce prži, svi bi na more! Ako je vjerovati statistici, Hrvati si godišnji odmor sada mogu lakše priuštiti nego prije pandemije iako su cijene išle gore. Prema Anketi o dohotku stanovništva tjedan dana godišnjeg odmora izvan kuće prije korone nije si mogao priuštiti svaki drugi Hrvat. Sada može njih više od 60 posto.

Prema anketi najčešće će novac pronaći roditelji s dvoje djece - njih gotovo 80 posto priuštit će si godišnji odmor, a najteže će na more umirovljenici samci - njih 70 posto nema taj luksuz.

Umirovljenici barem mogu računati na besplatan prijevoz vlakom, a od 28. lipnja do 1. rujna traje i akcija vlakom na more - karte su jeftinije 40 posto. Sada voze i noćne linije iz Slavonije do Šibenika i Splita.

Godišnji se planira mjesecima unaprijed, no ima i onih koji čekaju zadnji tren. Apartman za tjedan dana za prosječnu obitelj još se može pronaći od 300 eura naviše, no ne očekujte luksuz niti da ćete na more pješice. S druge strane, hotelski aranžmani uglavnom se kreću oko 1000 eura za tjedan dana po odrasloj osobi.

U dosadašnjem dijelu godine ostvareno je milijun i 300 tisuća dolazaka domaćih gostiju, što je četiri posto više nego lani. Prema e-visitoru, među Hrvatima su najpopularniji Vir, Rovinj, Zadar, Crikvenica, Split, Dubrovnik, Poreč, Opatija i Mali Lošinj.

Tko nema za more - osvježenje traži na kopnu, a tko što može neka iskoristi, bitno je da se gušta.

