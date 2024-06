Mještani prosvjeduju protiv lokalne vlasti i poručuju: "Ispadamo kao teroristi". A zapovjednik trajekta kaže: "Kad dođemo blizu rive, ljudi skaču u more"

Prosvjeduje se i na malom hrvatskom otoku, ali protiv lokalnih vlasti. Blokiraju pristajanje trajekta već 12 dana i ne odustaju. To donosi probleme u svakodnevnom funkcioniranju otoka, gomila se, primjerice i smeće. Kako funkcionira život na Kapriju, provjerila reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

Četiri puta na dan i tako već 12 dana, trajekt iz Šibenika do Kaprija isplovi i ne pristane. Dođe do otoka pa se potom okreće i vraća do Šibenika.

"Kad dođemo blizu rive, ljudi skaču u more. Nije sigurno pristajanje, brod ima ograničene mogućnosti manevriranja i ja tu više ništa ne mogu napravit“, rekao je zapovjednik trajekta Ante Senad Berbić.

Osim, kaže, produljiti do susjednog Žirja. Pa Kaprijani brodicama dolaze po stvari neophodne za život, ali i sezonu na otoku. Kaprijani su se odlučili prosvjedovati zbog toga što im grad i dalje nije uredio 900 metara dugu cestu, a obećali ću i u veljači.

"Mi bismo se maknuli samo da oni s nama razgovaraju, kao ljudi. Činjenica je da je gospodin Burić potpisao, a ne ispunjava to“, rekla je Alma Tucelj s Kaprije.

Uz mještane, i oni kojima se Kaprije uvuklo pod kožu.

"Stariji ljudi žive u starom dijelu otoka, oni moraju šetati jedan kilometar, nema ovdje nikakve zaštite, ni kad je kiša, ni kad puše. Vruće je. To je ludo!“, rekao je Giobati iz Italije.

A dio otočana uvjeren je i da je novo pristanište uvertira da se u srcu otoka u dogledno vrijeme nagomilaju nova sidrišta.

"Ako je ovo malo mjesto bez prometala, bez auta, čemu ova riva? A ova pristupna cesta? Pa to nije cesta, to je nasipa. Tu će prvi kamion veliki s onim materijalom, završiti u moru“, rekla je Gordana Radovčić s Kaprija.

A natrag u europsku blagajnu moglo bi, tvrde iz Županijske lučke uprave tri cijela dva milijuna eura koliko je stajao projekt. Jer radovi su završeni prošloga ljeta. Iz SAFU-u poručuju isto. Kažu da imaju obvezu pratiti projekt kroz idućih pet godina.

A dok buna otočana traje, na otoku se, u turističkoj sezoni, gomila smeće. Iz gradske tvrtke odbijaju po njega doći jer, kažu, nemaju ni čime. Pa su otočani sami prikupili oko tisuću eura i otpad im je zbrinula privatna tvrtka. Inače, jedina veza otoka s kopnom je brzobrodska linija koja i dalje pristaje uz staru rivu i koja s otoka najkasnije vozi u 13 sati i ne vraća se do idućeg jutra.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić razgovarala je s Barbarom Klisović i Kristijanom Perkovićem.

"Odnijeli smo smeće na svoju ruku, a sada nam još prijete i policijom. Ne razumijem kako i čemu", rekla je Klisović, a Perković je nadodao da ovo nije prvi prosvjed protiv lokalne vlasti.

"Mi smo do sada imali preko sto prosvjeda. Da je policija ikada pronašla ikakvih elemenata za podizanje prekršajnih prijava, oni bi to već učinili", rekao je Perković te nadodao kako prijave policiji stižu i od anonimnih pojedinaca koji se predstavljaju kao da su mještani otoka.

"Mi ispadamo kao teroristi. Nas, ljude koji samo vole ovaj otok smatraju teroristima", rekao je Klisović, a Perković je dodao da je ovo zločin protiv otoka.

"Oni koji žive na ovom otoku imaju tih dva, tri mjeseca preko ljeta da zarade koliko mogu. Upravo se njih sada pokušava spriječiti u obavljanju tog posla. Ugostitelji, trgovina, iznajmljivači su spriječeni i izgubit će ono za što su se borili čitavu godinu", rekao je Perković.

Iz grada Šibenika i županijske luke tvrde da su mještani sami krivi za trenutno stanje zato što blokiraju pristanište.

"Dok se ne riješi ovaj problem koji su oni stvorili, ne odustajemo. Do prije dva tjedna se i dalje normalno koristilo naše staro pristanište u središtu mjesta. Mi ne ovisimo samo o turizmu. Kroz godine tu živi 80-ak mještana starije životne dobi", rekla je Klisović i prozvala Jadranku Fržop, djelatnicu Županijske lučke uprave.

Iz Županijske lučke uprave poručuje da je projekt dovršen te da radove na cesti treba obaviti grad.

"To je istina, ali neka se oni dogovore između sebe. Zašto bi mi bili kolateralne žrtve? Važno je da mi nešto blokiramo, a ne i to što oni rade", rekao je Perković.

"S naše strane postoji volja i želja za razgovorom, ali iz grada Šibenika nema odgovara. To je najveći problem", rekla je Klisović.

Oboje su potvrdili kako se ne sjećaju kada je gradonačelnik grada Šibenika zadnji put posjetio otok niti imao vremena saslušati kakve probleme imaju mještani otoka.

