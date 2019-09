Čelnik Autokluba Siget Damir Škaro uhićen je u srijedu ujutro nakon što ga je zaposlenica tog autokluba prijavila za silovanje. Kako doznajemo od pouzdanog izvora uhićen je jutros prilikom ulaska u Hrvatsku. Od podnošenja prijave 12. kolovoza taj bivši saborski zastupnik HDZ-a i osvajač olimpijske medalje u boksu bio je u Bosni i Hercegovini.

Samo nekoliko sati nakon što ga je policiji prijavila za silovanje, Damir Škaro žrtvi je poslao prijeteće poruke. Nudio joj je i pozamašan iznos za šutnju, a onda je otišao u Bosnu i Hercegovinu čije ima državljanstvo. Imao je rok do četvrtka da se javi policiji, a u srijedu ujutro je uhićen prilikom ulaska u Hrvatsku.

Godinama su kružile priče o Damiru Škari kao seksualnom zlostavljaču, ali sad je prvi put jedna hrabra žena skupila snage prijaviti ga za silovanje na radnom mjestu i o svemu javno progovoriti za Provjereno.

''Molila sam da prestane''

Bila joj je radna subota, u najvećem hrvatskom autoklubu počela je raditi prije dva mjeseca.

Priča kako ju je napao s leđa, primio je oko struka, nabio ju na sebe i stavio joj ruku u grudnjak. Uspjela se istrgnuti, a on joj je rekao da prekine i da se ne otima. Lijevom rukom držao je obje njene ruke. ''Molila sam da prestane'', ispričala je jecajući za Provjereno. On nije prestao. Rekao joj je da će raditi što on hoće i da će ju silovati. ''Ja sam se pokušala izvući, međutim zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće... najgore od svega što se nisam uspjela izvući. Rekla sam mu da prekine, da stane, što sam ja više dolje klizila to mi je zadirao prste još dublje'', rekla je žrtva kroz uzdahe i plač. Ni tada nije prestao. Nekako se ipak uspjela iščupati. ''Ja sam doslovce izgubila svijest'', rekla je.

Nudio joj 80 tisuća eura za šutnju

Skupila je hrabrost i nakon dva dana prijavila Damira Škaru policiji. Prije nije jer je, kako kaže, dva dana plakala. ''Ja se tog čovjeka bojim, za sebe i za svoju djecu, da meni ili njima nešto ne napravi'', objasnila je. I onda je nastao novi problem. Bivši saborski zastupnik, dobro je povezan u svim sferama društva, pa je ubrzo doznao što se događa. Nekoliko sati nakon što ga je žrtva prijavila policiji dobila je Škarinu poruku s pitanjem 'kako su ti djeca?'. Ni dva tjedna nakon prijave policija Škari nije ušla u trag. Putem tajništva Autokluba Siget poručili su mu da se javi. Naknadno su ipak raspisali tjeralicu za Škarom jer ga nisu pronašli na poznatim adresama u Zagrebu. Provjereno ga je loiciralo u Bosni i Hercegovini odakle je žrtvi, tvrdi ona, preko posrednika nudio pozamašan iznos za šutnju. Nudio joj je 80 tisuća eura, ali hrabra žena i majka koja se odlučila suprotstaviti moćniku kaže da želi istjerati pravdu i da ne bi šutjela ni za milijun eura.

Damir Škaro prijavljen za silovanje (Foto: Provjereno)

Reporter Ivan Čorkalo kontaktirao je Škaru, a ekskluzivnu ispovijest žrtve pogledajte u emisiji 'Provjereno' u četvrtak u 22:30 na Novoj TV.