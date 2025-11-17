Škabrnja se sprema za tužnu obljetnicu: "Ona je simbol stradanja"

U Škabrnji, gdje je 18. studenog ubijeno 48 civila i 15 hrvatskih branitelja, sve je spremno za obilježavanje 34. tužne obljetnice.

"Hrvatski narod nije zaboravio žrtvu Škabrnje ni ostalih ratišta gdje smo stradali. Ljudi dolaze u sva mjesta, a Škabrnja je simbol stradanja", poručio je Marko Miljanić, zapovjednik obrane Škabrnje.

Do oslobođenja mjesta u Oluji 1995. godini, u Škabrnji je ubijeno 86 osoba, a od jutra pristižu posjetitelji koji su im došli odati počast, a večeras od 18 sati upalit će se svijeće u Ulici 18. studenog 1991., izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić.

"Crvene puno ima boje jer je ova Škabrnja natopljena krvlju", ustvrdila je Nada iz Škabrnje.

"Trudimo se svake godine doći ili u Škabrnju ili Vukovar sa svojom djecom", rekla je Martina iz Zagreba.