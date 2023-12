UŽIVO Plenković otkrio koliko će dobiti umirovljenici: "Mislimo na njih i njihovu situaciju"

Na sjednici u četvrtak Vlada će donijeti odluku o isplati još jednog paketa pomoći za umirovljenike. Dobit će ga svi s mirovinama do 840 eura, a to znači da bi novac trebao sjesti na račune čak 830 tisuća umirovljenika. O kojim je iznosima riječ i na koliko eura umirovljenici mogu računati, Vlada će otkriti na sjednici.

Pročitajte i ovo Sjećate li se njega? Bio je senzacija izbora 2005., a sad radnicima dijeli 1000 eura božićnice i šalje ih na odmor u Las Vegas, Floridu...

Na samom početk premijer je poželio dobrodošlicu novom ministru Damiru Habijanu i istaknuo da ima povjerenja u njega. Uz to, još je jednom ustvrdio da je Most orkestrirao aferom te je ustvrdio da se radi o "koruptivnoj stranci".

"Došlo je do pojeftinjenja cijena goriva, zahvaljujući mjerama Vlade one su 15-ak centi manje nego što bi bile", istaknuo je Plenković i dodao kako Vlada radi na poboljšanju standarda građana.

Pročitajte i ovo Smrt na cesti FOTO U slijetanju automobila poginula osoba: Policija objavila sve detalje i uzrok nesreće

"Ovaj tjedan postavljen je i važan događaj vezan uz transeuropsku prometnu mrežu. Nakon niza godina pregovora. Dogovorili smo da se Hrvatska nađe na čak četiri prometna koridora, od kojih nam je najvažniji koridor Baltičko more - Jadransko more", istaknuo je premijer.

Afrička svinjska kuga

Predsjednik Vlade komentirao je relaksaciju mjera vezanu uz afričku svinjsku kugu.

Svinja - 2 (Foto: Dnevnik Nove TV)

"Našim pristupom smo, a ne prosvjedima onih koji se uvijek pojavljuju kao lešuinari na prosvjedima, smanjili širenje afričke svinjske kuge. Da se slušalo njih, proširili bismo bolest. Od ovoga tjedna imamo novi mehanizam koji omogućuje i tradicionalnu svinjokolju i trženje svježeg mesa unutar Hrvatske", rekao je premijer te podsjetio da je Vlada isplatila svinjogojcima i financijsku pomoć.

Poljoprivrednicima je država isplatila 13,25 milijuna eura, podsjetio je, a eutanazurano je oko 35.000 svinja.

Pročitajte i ovo Smrt na cesti FOTO U slijetanju automobila poginula osoba: Policija objavila sve detalje i uzrok nesreće

"Ukupno, danas imamo 950.000 svinja više nego prije i trend rasta. Poanta je da je pristup koji je imala Vlada bio ispravan", zaključio je.

U nastavku, Andrej Plenković osvrnuo se i na obnovu objekata pogođenih petrinjskim potresom. Osvrćući se na proces obnove rekao je da će idući petak, na godišnjicu petrinjskog potresa biti tamo kako bi otvorili višestambene zgrade.

"Ukupno 20 višestambenih zgrada u ovoj fazi, Glina i Petrinja i drugih gradova u toj županiji, još je 36 zgrada koje ćemo otvoriti, koje će se izgraditi na području Banovine, a radi se o 971 stanu", naveo je.

"Teško mi je i nabrojati sve što se obnovilo. Išli smo s konstrukcijskom obnovom, koja dulje traje i skuplja je, ali je i sigurnija", rekao je.

Dodijeljeni su, neposredno pred sjednicu Vlade, i ugovori za obnovu kulturne baštine i javnih zgrada.

Pročitajte i ovo Marija Vučković Ministrica poljoprivrede objavila važnu vijest za svinjogojce: "Danas vidimo da su rezultati dobri"

Pročitajte i ovo Nije prvi put FOTO Ustaškim simbolima išarali pravoslavnu crkvu, uključila se i policija

Povećan proračun za obranu

"Od 2016. do danas smo za 121 posto povećali proračun za obranu", istaknuo je premijer i dodao kako mu je cilj povećanje materijalnih prava vojnika kako bi taj poziv bio poželjniji.

Novac (Foto: Dnevnik Nove TV)

Pročitajte i ovo Užasna nesreća FOTO U prometnoj nesreći blizu Zagreba poginula dva motociklista, jedna žena teže ozlijeđena

Pomoć umirovljenicima

"Odlučili smo pripremiti još jedan paket pomoći. Oni koji imaju mirovinu do 300 eura, dobit će 160 eura. Oni koji imaju od 300 do 435 eura, dobit će 120 eura, oni kojima je mirovina od 435 do 570 eura, dobit će 80 eura, a oni s mirovinom od 570 do 700 eura, dobit će 60 eura, dok će oni koji imaju od 700 do 840, dobiti 50 eura", naveo je premijer.

Ukupno, to je 79 milijuna eura za 830.000 umirovljenika.

"Ovo je poruka Vlade umirovljenicima da mislimo na njih i njihovu situaciju", rekao je premijer.

Mjerom su obuhvaćeni i oni koji primaju i mirovinu iz inozemstva, kao i oni koji imaju samo mirovinu iz inozemstva te zaposleni kojima mirovina i plaća ne prelaze 840 eura.

Izdavanje osobnih iskaznica

U hitnu saborsku proceduru Vlada je u četvrtak uputila izmjene Zakona o osobnoj iskaznici kako bi se ubuduće zahtjev za izdavanje osobne iskaznice mogao podnositi u bilo kojoj policijskoj upravi/postaji, neovisno o mjestu prebivališta ili boravišta osobe koja podnosi zahtjev.

Pročitajte i ovo "Ne zna im se broj" SDP ismijava novog ministra: Objavili montažu sa znakovitom tetovažom

Svi hrvatski navijači u Grčkoj pušteni kući

"Mi smo se kao što uvijek činimo za sve državljane u inozemstvu, bez obzira tko su i što su, bili angažirani i pružajući im konzularnu zaštitu i pravnu pomoć, ovaj put smo imali jaki angažman političkog dijaloga s grčkom vladom, premijerom, ministrom vanjskih poslova i pravosuđa", kazao je premijer na sjednici Vlade.

Donesena je, kaže, odluka da su s današnjim danom 102 od 102 hrvatska državljana koji su bili u pritvoru pušteni i trebali bi se svi vratiti kućama tijekom sutrašnjeg dana.

"Mi im preporučamo da drugi put u ovakve avanture ne idu", poručio je premijer.