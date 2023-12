Bio je senzacija izbora 2005., a sad radnicima dijeli 1000 eura božićnice i šalje ih na odmor u Las Vegas, Floridu...

Boris Mikšić, poznat i kao "dečko s Trešnjevke", jedno je od najvećih iznenađenja koje se pojavilo na predsjedničkim izborima od hrvatske samostalnosti. Te 2005. godine pojavio se doslovno niotkud, osvojio 400.000 glasova te mu je za dlaku promakao ulazak u drugi izborni krug. No, i on je poput mnogih izbornih iznenađenja nestao iz političkog života.

Danas je vlasnik uspješne tvrtke EcoCortec, koja, kako tvrdi, nezaustavljivo raste izvozeći svoje ekološke, inovativne proizvode diljem svijeta. Njegova tvornica proizvodi patentirane vrećice i folije za zaštitu od korozije te je jedan od najvećih proizvođača VCI folija u Europi. Glavni je opskrbljivač antikorozivne zaštite za najveće svjetske automobilske proizvođače: Mercedes, Volvo, Ford, Toyotu te druge velike sustave kao što su Bosch, IBM, General Electric, Caterpillar, Rolls Royce grupa, ExxonMobil, Airbus i druge.

"Ovo predbožićno vrijeme zahvalnosti i darivanja u našoj tvrtki uvijek iskoristimo za retrospekciju na proteklu godine i uživanje u plodovima svoga rada. Tada posvećujemo još i veću pažnju našim zaposlenicima. Zadovoljstvo mi je i ove godine razveseliti ljude s božićnicom u iznosu od 1000 eura", kaže Mikšić te dodaje:

"Imamo jedne od najvećih božićnica u Hrvatskoj, što svjedoči ne samo o uspješnom poslovanju tvrtke već i o kvaliteti naših vrijednih zaposlenika. Zajedno smo tako razvili tvrtku koja iz Hrvatske izvozi za globalne korporacije u raznim industrijama kao što su automobilska, naftna industrija, građevina, pakiranje itd. Trudimo se stimulirati radnike cijelu godinu, ne samo financijski već i kroz edukacije, razvoj i razmjenu iskustava, pa tako već godinama organiziramo razmjenu zaposlenika između mojih tvrtki u Hrvatskoj i SAD-u.

Naglasio je i kako svake godine dodjeljuju nagrade za najbolje zaposlenike godine.

"Pobjednici provode tjedan dana u najboljem svjetskom hotelskom lancu te sami biraju lokaciju pa tako naši pobjednici odmaraju u Las Vegasu, Orlandu na Floridi, Toskani ili Škotskoj", tvrdi dečko s Trešnjevke.

Najavio je i nove investicije.

"Planiram uskoro nove investicije u Hrvatskoj, ne samo jer je to moja domovina nego jer je smatram odličnom točkom za ulaganja u tehnologije obnovljivih izvora. Volio bih vidjeti one koju su me nazivali prevarantom koja su njihova postignuća u posljednjih 20 godina i koliko su doprinijeli hrvatskom gospodarstvu osim što odlično žive na račun poreznih obveznika", zaključuje Mikšić.