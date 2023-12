FOTO Ustaškim simbolima išarali pravoslavnu crkvu, uključila se i policija

Nepoznati je počinitelj u noći na četvrtak na pročelju srpske pravoslavne crkve Sv. Trojice u Bjelovaru sprejom ispisao nekoliko grafita slova U s križićem u sredini, uz natpis "za dom spremni".

Na novoobnovljenoj crkvi ispisani su i brojevi 14/88, koji su kao numerološka kombinacija u uporabi među neonacistima. Naime, broj 14 označava slogan od četrnaest riječi na engleskom jeziku ("We must secure the existence of our people and a future for white children", odnosno "Moramo osigurati budućnost svojih ljudi i budućnost za bijelu djecu") Davida Lanea, pripadnika rasističke organizacije The Order, dok broj 88 – označava izraz Heil Hitler. Broj osam stoji za osmo slovo engleske abecede H.

Zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari slučaj istražuje i policija Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, piše Bjelovar live.

Pročitajte i ovo velika zagađenja U Sarajevu na snazi uzbuna: "Stanje je alarmantno"

Pročitajte i ovo Smrt na cesti Tragična prometna nesreća: U slijetanju automobila poginula osoba

Ovo nije prvi put da se spomenuta crkva našla na meti vandala. Isto slovo na zaštićenom spomeniku kulture osvanulo je i 2017., a počinitelje je policija tada pronašla.