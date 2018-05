Zastupnici nastavljaju sjednicu Sabora, a s obzirom na aktualnu političku situaciju, aferu Hotmail i nagodbu u Agrokoru za koju je rok sve bliži, rasprava je počela zanimljivo.

9:50 Davor Bernardić, predsjednik SDP-a, rekao je kako je međunarodni ugled Hrvatske srozan, i to zbog afere Hotmail.



"Razlog je najveća korupcijska afera u povijesti Hrvatske, teška najmanje 500 milijuna kuna. Pitanje za povjerenika Peruška – zašto nije dostavio dokumente Trgovačkom sudu, koliko će dobiti Borg grupa za savjetovanje u Agrokoru? Zašto nije dostavio vjerovničke skupine za formiranje stalnog vjerovničkog vijeća što je uvjet za nagodbu? Govori da nema potrebe formirati stalno vijeće, a to je laž i samo još jedan od dokaza da ova vlast želi prikriti svoju gramzivost. Ako je Dalić morala otići, s pravom postavljamo pitanje zašto DORH ne postupa. Premijer izjavom da savjetnici trebaju vratiti novac insinuira sumnju da je počinjeno kazneno djelo. U ovoj je aferi toliko slučajnosti da je to za Guinessovu knjigu rekorda, a svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna", rekao je Bernardić.

Očito je, naglasio je, da je grupa Borg pokušala ostvariti vlasiti interes i kroz HEP i kroz INA-u.

"Sve mi to sliči na zločinačko udruživanje. Tražimo raspuštanje Sabora i raspisivanje prijevremenih izbora. Pozivam i zastupnike nacionalnih manjina da glasaju za to. Svjesni su da su pogriješili kada su dali podršku Martini Dalić, pokažite da niste umočeni u ovih 500 milijuna kuna tešku aferu", poručio je Bernardić.

9:40 Goran Beus Richemberg (GLAS) rekao je kako je afera Hotmail ubila legitimitet sadašnje Vlade.



"Afera će imati svoj nastavak i izvan medija; vidimo to po najavama iz HOK-a, Uskoka, Povjerenstva za sukob interesa... Slučaj može eksplodirati svima nama u lice, usred turističke sezone. Treba optimizirati ciljeve", istaknuo je Richemberg pozvavši premijera da dođe u Sabor pred zastupnike.

9:35 Branimir Bunjac (Živi zid) upozorio je na problem u području ljudskih prava i prava djece.



"Za njega svi znaju, ali nitko nije reagirao. Romi u Međimurju prodaju djevojčice za tzv. udaju, ali nikad ne dođe do veze. Prodaju djevojčice kad navrše 15 godina, pa i ranije. Prosječna cijena za koju se prodaju Romkinje iznosi 15.000 kuna. Mnoge djevojčice rađaju, još u 5. i 6. razredu osnovne škole. Svaka Romkinja koja je prodana ili je rodila mora prekinuti školovanje. Postaju socijalni slučajevi isto kao i njihova djeca. Navodni ženici ponekad su puno stariji od djevojčica koje kupuju, a onda ih ponekad vraćaju kućama pa ih roditelji opet preprodaju. Kako je moguće da u 2018. toleriramo ili ne želimo znati za ovaj problem?" upitao je Bunjac poručivši institucijama da reagiraju jer je, kako je rekao, romskim djevojkama potrebna pomoć države i društva.

Sjednica Sabora bit će nastavljena raspravom o Izvješću o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2017. godinu.