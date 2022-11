Sve je više stanovnika na Zemlji pa je sve veći i broj siromašnih. Nedavno je obilježen Svjetski dan siromašnih kojih, nažalost, sve više ima i u Hrvatskoj. I nisu svi ti ljudi dospjeli u tu situaciju svojom voljom, a o njima brinu i različite dobrotvorne ustanove.

Volonteri riječkog prihvatilišta za beskućnike "Ruže sv. Franje" brinu o desetak beskućnika, preko zime je taj broj i veći, te o još nekoliko desetina obitelji koje žive na rubu siromaštva.



Često se zaboravlja da se siromaštvo može dogoditi svakome od nas, a na to nerijetko upozorava Pjer Orlić, voditelj riječkog utočišta koje djeluje već 15 godina, a u tom je razdoblju, kaže, bilo svakakvih životnih priča i situacija.

''Znam ljude koji su bili menadžeri i imali itekako dobre plaće, a onda su se u jednom trenutku našli kod nas u prihvatilištu. Postoje ljudi koji su došli ovdje i nakon vrlo kratkog vremena se izvukli, a ovo je ostalo samo jedna, možda ne toliko lijepa, epizoda u životu. Mi imamo gotovo 70 posto uspješne resocijalizacije, makar na neko kraće vrijeme'', istaknuo je Orlić u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Markom Balenom.



Iako je brojka beskućnika koja se spominje 400-injak osoba, ona je daleko od realnog stanja koje je puno gore, upozorio je Orlić.

Pjer Orlić - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

Mnogi zbog ponosa ne traže pomoć iako je to sve što nekad treba reći

''Stvarne brojke apsolutnih beskućnika kreću se između 2000 i 3000, a kad bi se pogledalo malo realnije sliku – ljudi koji službeno nisu beskućnici, ali zapravo jesu jer žive u nedostojnim uvjetima, brojka bi tada došla možda i do 10.000 dok je broj ljudi koji žive na rubu siromaštva užasno teško procijeniti jer mnogi ljudi su preponosni da bi zatražili pomoć, snalaze se na raznorazne načine. Često puta ni sami ne znate da vam možda najbliži susjed ima užasno velikih problema, da je odavno prešao granicu siromaštva, ali zbog ponosa ne želi to pokazati'', kazao je voditelj riječkog prihvatilišta za beskućnike "Ruže sv. Franje".



Istaknuo je stoga da postoje ustanove, udruge i ljudi koji žele i mogu pomoći te je najbolje njima se obratiti: ''To što se netko u danom trenutku našao u nezavidnoj situaciji nije nikakav problem, može se riješiti, može se izvući iz toga, ponekad samo treba reći: trebam pomoć''.

Ne okrećite glavu!

U ovo vrijeme godine kada se bliži božićno doba i kad su mnogi nešto više socijalno osjetljivi nego inače valja imati na umu da je pomoć potrebna svih 12 mjeseci u godini te je i Balen u tom duhu javljanje iz riječkog prihvatilišta zaključio porukom: ''Nemojte okretati glavu ako znate da je nekome potrebna pomoć. Pomognite mu, bolje ćete se osjećati''.

