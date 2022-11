Aktivnosti lidera ekonomski najjačih sila svijeta - preselile su u Indoneziju na Bali! Teme nisu nimalo lijepe, ali je zato barem ambijent - rajski! Priču donosi Marija Horvat.

Bogatstvo otoka, vulkana, tropskih šuma, kultura, naroda.

Sve to čini Indoneziju, ovogodišnjeg domaćina G20, foruma velikih svjetska gospodarstva.

Na Bali stižu svjetski čelnici. Nakon što su nagomilali osiguranje, Indonežani dočekuju važne goste. No, za domaćine nije sve prošlo glatko i jedna Prva dama našla se na skliskom terenu.

S posebnom pozornošću pratio se sudar titana. Joe Biden i Xi Jinping prvi put su se sreli kao predsjednici.

I to u vrijeme kad su odnosi SAD-a i Kine spali na najniže razine u desetljećima. To su odlučili popraviti, nakon trosatnog sastanka.

"Sjedinjene Države spremne su učiniti upravo to, surađivati s vama, ako vi to želite", rekao je Joe Biden.

"Povijest je najbolji udžbenik. Trebali bismo koristiti povijest kao ogledalo i pustiti da bude naš vodič za budućnost, rekao je

on Xi Jinping", rekao je predsjednik Kine.

A za budućnost su ključna pitanja rata u Ukrajini, nuklearnih ambicija, sigurnost hrane i energenata o kojima će članice G20 raspravljati. Ali, ne bez inputa najbogatijeg čovjeka na svijetu.

"Čovječe, imam hrpu posla na leđima, to je sigurno", rekao je Elon Musk,vlasnik Twittera i Tesle.

Na Bali je stigao i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. No je li stigao u bolnicu zbog srčanih tegoba - nije sasvim jasno. Unatoč vijesti koju je plasirala poznata novinska agencija AP, Lavrov je tvrdnje odlučio otkloniti po kratkom postupku u kratkom izdanju.

"Pa, i o našem predsjedniku se već oko 10 godina piše da je bolestan. To je općenito neka igra koja nije nova u politici", rekao je Lavrov.

U političkoj igri G20 prvi put neće biti Vladimir Putin. A to mu, čini se, ni malo ne smeta. Ruski predsjednik za to se vrijeme posvetio svakodnevnim obvezama.