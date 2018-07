Glazbeni producent Siniša Škarica bio je dugogodišnji suradnik i prijatelj Olivera Dragojevića. Povodom njegove smrti o legendarnom pjevaču razgovarao je s novinarom Nove TV Mislavom Bosančićem.

Smrt Olivera Dragojevića unatoč bolesti iznenadila je mnoge, pa tako i njegovog dugogodišnjeg prijatelja Sinišu Škaricu.

''Beskrajna tuga, beskrajna tuga. Šok. U ovakvim trenucima čovjek ne može biti dovoljno sabran, dovoljno pametan da govori nešto biranim riječima. Koliko god slutili ovako nešto, koliko god se pripremali za to, uvijek ostajete zatečeni'', rekao je Škarica.

Značaj Olivera je nesporan, a opus koji je ostavio je golem. Koliko je svojim radom i karizmom zadužio hrvatsko društvo Škarica je najbolje predočio riječima: ''Njegova uloga u našem vremenu je toliko značajna, da njegova aura nikada neće napustiti popularnu pozornicu. Kako je Arsen rekao: moj prijatelj je umro, umro je moj brat.''

''On je obilježio dugo razdoblje od kraja šezdesetih, gotovo pedeset godina popularne glazbe na ovim prostorima. Kad je Oliver snimao, emitirao pjesme, ljudi su se zaustavljali i slušali. Oliver je obilježio čitavu jednu epohu, više nego i jedan drugi pjevač popularne glazbe'', dodao je.

''Često smo govorili da je on u stanju i telefonski imenik pretvoriti u pjesmu''

Siniša Škarica (Dnevnik.hr)

Na pitanje što je Oliver značio za hrvatsku glazbu, Škarica kaže: ''On je prava ikona pop glazbe i teško ćemo se naviknuti da njega više nema među nama. Ostat će, naravno, njegova glazba, njegove pjesme kao, rekao bih ma kako možda zvuči otrcano, vječni spomenik njegovog spomenika, na njegovu umjetnost, njegov rad. Često smo govorili da je on u stanju i telefonski imenik pretvoriti u pjesmu. On je banalne tekstove i neinventivne melodije pretvarao u nešto što je bilo slušljivo i uhu ugodno. Imao je sposobnost poput Orfeja da vas dotakne, pokrene svojom glazbom, iako prema klasičnim poimanjima nije imao lijep glas. Posebno je važno što je on poštovao tu svoju interpretaciju, svoj melizam koji je bio poseban koji je bio njegov trademark, koji je poštovao svoje slušatelje, do te mjere da je upravo zahvaljujući tome uspio razilazeći se u jednom trenutku s velikim autorom pop glazbe Zdenkom Runjićem s kojim je imao dugogodišnju suradnju, uspijevao je i s novim generacijama mladih osvajati novu publiku i istovremeno zadržati onu staru.''

Prije nekoliko mjeseci je u ime Olivera primio Porina. ''Tada smo mu poručili mu da nas čeka, da ćemo Gibo, Grašo i ja doći sutradan na marendu. To su bile lijepe želje i pokušaj da ga se obodri da zna da smo uz njega, da je uz njega cijela Hrvatska, kao što je i danas. Ali, u ovim trenucima moramo mu odati počast na ovaj način.''

Razgovarajući o izdvajanju neke pjesme koja je obilježila njegovu karijeru, Škarica je uvjeren da ih je mnogo. ''Mogli bi nabrajati u beskraj. Trebala bi nam još jedna emisija da razgovaramo na tu temu'', rekao je u izjavi Mislavu Bosančiću.

''Teško mi se odlučiti za najdražu njegovu pjesmu''

''Teško mi se odlučiti za najdražu njegovu pjesmu. Možda jedna od najboljih, sjećam se interpretacije 'Ništa nova, ništa nova' sa simfonijskim orkestrom Radio televizije kada je 2004. nastupao u Domu sportova i ta izvedba je ostala u pamćenju'', prisjetio se Škarica.

S Oliverom se posljednji put čuo sredinom svibnja: ''Onda je rekao da ćemo se naći. Bio sam kratko na Korčuli u to vrijeme, u Veloj Luci. A i on. On je bio tamo preko tog vikenda, ja sam ostao skoro mjesec dana i nismo se vidjeli. Zadnji put smo se vidjeli na Korčuli u listopadu prošle godine.''

Ispričao je i jednu od anegdota koje su zajedno proživjeli: ''Na promociji 'Neka nova svitanja', mislim da je bila 1994.godina, u Splitu na jednoj terasi. Bio sam tamo pozvan kao gost i trebao sam uživati u njegovoj pjesmi i ponuđenom jelovniku tu večer. Međutim, u jednom me trenutku pozvala njegova menadžerica Nada. Potapšala me po ramenu i rekla da bi Oliver htio da kažem koju riječ. Mislio sam: 'Bože, kako sada ja, pa nisam se uopće pripremio'. Nada je rekla da direktor ove nove tvrtke nije ni u stanju o njemu reći nešto suvislo jer ga ni ne poznaje, pa te Oliver zamolio. Nisam odbio i to je možda prvi put u povijesti da je šef jedne diskografske kuće govorio o izvođaču koji je u tom trenutku snimao za drugu diskografsku kuću. To se ponovilo i na zagrebačkoj promociji.''