Odbijali su je i govorili joj da ne može, no njezin vedar duh i snažna volja mnoge bi posramili: "Ako to želim ostvariti, ja ću ići za tim"

Htjela je biti forezničarka, a danas je kozmetičarka. Ima poveznica, precizni morate biti i u forenzici, ali i s noktima. Kakve god poželite, ona će ih pretvoriti u stvarnost.



Katarina Brajdić (30) iz Slunja djevojka je vedrog duha, nasmijana, puna života. Teško da na nekoga neće ostaviti dojam. Pogotovo ako zna njezinu priču. Sa 16 godina je u prometnoj nesreći ostala bez noge.

"Da bi mi spasili život morali su mi amputirati nogu, jer sam izgubila strašno puno krvi. Kad sam prala šajbe na pumpi, ja sam dvije godine radila bez proteze. Nisam je imala jer nisam imala pravo na nju. I onda sam radila bez nje. Ali meni to ne stvara problem. Ja ako to želim ostvariti, ja ću ići za tim", ispričala je Katarina.

Problem je što poslodavci često pretpostavljaju da ona nešto ne može. Tražila je posao od Plitvica do Zagreba. I nikako. Jako ju je boljelo što joj nisu htjeli dati priliku jer bi ih, sigurna je, uvjerila da ona to stvarno može.

I onda je odlučila da više neće čekati.

"Htjela sam ostati tu i onda sam zato išla, ulagala sam u to. Svaki put kad dobijem plaću kupila bi nekakav lak, insturment, nešto...", priča Katarina Brajdić, koja je tako malo po malo, uz potporu obitelji, otvorila svoj salon.

"Ja se uvijek snađem s nečim. Meni je bitno da ja pokrijem ono osnovno. A znam da će svanut sunce i mom poslu, da ću uspjeti, da ću biti puna cijeli mjesec kao možda kolegice u Zagrebu", optimistična je Slunjanka.



Na protezu se navikla, ali ni to joj nije došlo lako.

"Ovo je posuđena proteza. Kad čovjeku zatreba, da mu je vratim, morat ću je vratiti. 30.000 eura košta proteza. Kao jedan najnoviji auto, ajmo reći, a te novce ne znam kad bi mogla skupiti", priča Katarina i objašnjava kako će se onda opet morati kretati na štakama.

Može protezu dobiti preko HZZO-a, ali ne ovakvu s kojom se puno lakše kreće.

"Kad god sam bila tužna ili nešto, tu su bili moji prijatelji, moja obitelj koja bi me digla, koji bi mi rekli 'ma ajde, ti to možeš, mi to znamo'. Uvijek ti vjetar u leđa veliki koji bez tog ne bi vjerojatno ode ni pričala s vama ni bila tu", priča Katarina Brajdić.

Svi oni koji su je odbili, govorili da ne može, da pusti, da se skloni... Sada će vidjeti da ona itekako može. I što je najbolje - tek je počela.

