Imaju li smisla opozivi i interpelacije, ali i što se događa u sigurnosnom sustavu? O tim je temama sa SDP-ovim šefom Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Sinišom Hajdašom Dončićem razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić bio je gost Dnevnika Nove TV. Na pitanje reporterke Sabine Tandara Knezović zna li oporba napraviti nešto drugo osim potezati opoziv ili interpelaciju, odgovara: "Ponekad da, ponekad ne. Oporba je dosad uspjela upravo kroz javni pritisak maknuti nekoliko ministara koji su definitivno bili kamen smutnje, ne samo vladajućima nego i hrvatskom društvu. E sad, ponekad to uspijeva, ponekad ne uspijeva.

Što se tiče SDP-a - govorit ću u ime SDP-a, ne cijele oporbe - imamo nekoliko programa kojima pokušavamo građane uvjeriti da smo bolja alternativa od HDZ-a. Krenuli smo s regionalnom politikom, pa zdravstvenom politikom, pa politikom plaća, koja je najvažnija, jer u konačnici ljude zanima kako će imati veću plaću, a ne košta li nešto dva i pol ili tri eura."

Pravnici odlučni protiv policije: "Noge i ruke MMA boraca predstavljaju čak i više od hladnog oružja!"

Na pitanje koga zanima rasprava u Saboru, koja će trajati do dugo u noć a nitko je skoro ni ne prati, Hajdaš Dončić kaže: "Rasprava je danas generalno krenula u krivom smjeru, sad se to svodi na obračun u nekoj desnici. To je Domovinski pokret, većina njih bili su članovi HDZ-a, a sad se svodi na napad na Penavu, koji je bio da tako kažem uvodničar. Više se priča o Vukovaru i Penavi nego o Plenkoviću, što je loše."

Siniša Hajdaš Dončić i Sabina Tandara Knezović (Foto: DNEVNIK.hr)

Bliže se izbori, SDP je dao rok Možemo! i Centru, a Hajdaš Dončić o tome kaže: "Razgovarali smo, imam nešto političkih utakmica u nogama što se tiče stvaranja predizborne koalicije i moj osobni stav je da to treba napraviti što je moguće ranije i što je moguće brže. Oni još imaju neke svoje unutarnje procese, vidjet ćemo kako će to završiti, osobito što se tiče kolega iz Možemo!." Kazao je kako će im neki rok biti kraj trećeg mjeseca, početak travnja, jer "znamo da bi mi po raspoloženju javnosti i nekim anketama koje smo radili imali puno bolji zajednički rezultat da idemo zajedno. To očekuje jedan dio naših i njihovih glasača. Ali ako ne ide - ne ide, SDP će ići sam. Ja s time stvarno nemam problema".

Na pitanje je li kao šef odbora dobio izvješće o slučaju Platak, Hajdaš Dončić odgovara: "Da, dobio sam izvješće, s dosta zakašnjenja. Vidljive su neke proceduralne greške MUP-a primorsko-goranske županije. Tek u drugom valu, nakon velikog pritiska javnosti, došao je do te snimke i na taj način djelo koje je htio prvo okarakterizirati kao prekršaj - kao da se nas dvoje, Sabina, nađemo pa se malo guramo, i onda oboje dobijemo kaznu, a ovo je bio jedan brutalan napad nogom, koji bi trebao imati karakteristike kaznenog djela.

VIDEO Frcale iskre u Saboru, Jandroković i Vidović Krišto: "Vi ste lažljivica i klevetnica!", "Nepogoda ste za hrvatsku državu!"

Vidio sam to, međutim ono što je dobro, jest da je to sad popravljeno - iz izvješća se vidi da je popravljeno - i da oni nisu naknadno prijavili pripadnika HGSS-a DORH-u nego samo napadače. Odbor će sada pratiti kako će DORH postupati. Nije vam isto ako to bude prekršaj ili kazneno djelo. Ono što je bilo vidljivo iz javnosti jest da je to čisto kazneno djelo."

Potvrdio je da je nakon tog slučaja bilo unutarnje kontrole: "Da, MUP je to odradio i sad je završetak tog izvješća zapravo OK - da će oni prepustiti DORH-u da klasificira kakvo je bilo djelo, nakon te snimke. Mogla je to raditi i policija, ali kažem, to ćemo sada pratiti".

Istaknuo je da su se u policiji ispravili i da ne bi ulazio u njihovu unutarnju kontrolu.

Kazao je kako su im došla izvješća sigurnosnih agencija. "Što se tiče SOA-inog izvješća, ono što se može javno komentirati su tri, četiri ključne stvari, s čime se SOA dobro nosi, a to su kibernetički državni organizirani napadi na različite sustave, ili pd Rusije ili od Kine, i to je zapravo OK, potom pojava desnog ekstremizma, ali ne ono što priča Andrej Plenković kao nekakve organizirane skupine, zapravo su vukovi samotnjaci, i dalje odnosi s BiH i Crnom Gorom. To izvješće i ono što radi SOA što se mene tiče je apsolutno korektno.

Dnevnik Nove TV doznaje tko je Banožićev kandidat za novog šefa vojnih obavještajaca

Ja kao predsjednik odbora izvješće VSOA-e neću prihvatiti, vidjet čemo kako će kolegice i kolege, znate i samo zbog čega. Vrlo su velike računovodstveno-financijske devijacije, tu je jedan dio novca zapravo otuđen."

Istaknuo je da šef VSOA-e ne bi trebao i dalje biti na poziciji. "Apsolutno ne, mislim da je čak i predsjednik Milanović prihvatio njegovu smjenu. Mogu samo apelirati, da me netko krivo ne shvati, da Plenković shvati da nije stvar samo u taštini, nego da se o nekim bitnim stvarima mora s Milanovićem dogovoriti. Signal koji je uputio Milanović - bio je za neki cjeloviti dogovor. Apeliram i na Plenkovića i na Milanovića da malo smanje strasti i da pokušaju dogovoriti te ključne stvari, koje se tiču hrvatske države."

Na pitanje smatra li da bi trebalo smijeniti ljude u riječkoj policiji, a vezano uz slučaj Platak, Hajdaš Dončić kaže: "To je stvar Božinovića, ali tu su određeni propusti napravljeni, nadam se da će njihova interna kontrola dati neke preporuke."

I za kraj, kazao je kako je i on tijekom političke karijere primao prijetnje. "Da, i kad sam bio ministar, i na Facebooku, dođe vam nekakvo pismo iz Australije, ali gledajte, ja to ne prijavljujem. Uvijek kažem, da ne ispadnem malo vulgaran - gledaj, jedan na jedan mogu uvijek."

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.