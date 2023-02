Hrvatski sabor počeo je u četvrtak popodne na prijedlog 33 oporbena zastupnika raspravljati o opozivu premijera Andreja Plenkovića pri čemu je Ivan Penava iz Domovinskog pokreta nabrojio u ime predlagatelja razloge za smjenu - od korupcijskih afera do spore obnove nakon potresa.

U Saboru traje rasprava o prijedlogu oporbenih zastupnika za opozivom premijera Andreja Plenkovića.

Tijek rasprave u Saboru možete pratiti u nastavku:

16:40 Nikola Grmoja ističe da su svi oni za koje je oporba tražila opoziv otišli. "Vladajući se ne brane od onoga što ste vi iznijeli. Jer obrane nema. Sve je istina. Mogu vas pokušati omalovažiti. Mogu reći da je ovo 23. poraz po redu. Ali svi oni za koje je oporba tražila opoziv, otišli su. Otići će i mecena i pokrovitelj korupcije u Hrvatskoj. Dolazi to vrijeme. Mi nećemo ostvariti sada pobjedu jer većine nemamo, zato što smo oporba, ali smo upozorili na ono što rade. Bili bismo zadnje ništarije kad ne bismo prozvali ovakvog premijera čiji najbliži suradnici namještaju poslove u dopisivanju, trguju utjecajem, a u njegovom uredu se predstavlja sporni softbver zbog kojeg se progoni Gabrijelu Žalac".

Đakić (HDZ) je uzvratio: "Ne znam da li ste završili sa promjenom poslovnika u Hrvatskim vodama kako bi zaposlili kuma vašega predsjednika, ako jeste recite da znamo. To je nužno jer je potrebno zaposliti vaše kadrove. I vi o nečemu govorite".

16:35 Marko Pavić (HDZ) kazao je Penavi da ga može zamisliti na prosvjedu za ženska prava zajedno s kolegama iz ljevice: "Kad vidim tko je sve dao potpise, mogu vizualizirati vas, kolegu generala Sačića, Peđu Grbina i kolegicu Benčić kako ruku pod ruku idete na prosvjed za ženska prava".

Njegov stranački kolega Josip Đakić prijedlog Domovinskog pokreta nazvao je lošim uratkom: "Pucanj u prazno i gubljenje vremena u ovom visokom domu. Po onoj staroj tko o čemu, jasno govori i nalaz državne revizije po kojem se ne zna tko je kome kupio odijelo, tko je kome pretakao vino i koliko je to sve skupa koštalo. Meni je stvarno neugodno da ovakvi domoljubi koji glasaju za agresora Rusiju danas podnose ovakve prijedloge".

16:15 Raspravu je obilježila i žestoka svađa predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i zastupnice Karoline Vidović Krišto.

U replici na izlaganje Ivana Penave, koji je obrazlagao prijedlog opoziva, Vidović Krišto je kazala: "Korupcija ima svoje zakonitosti kako bi se mogla provoditi. Potpuno je jasno da Vlada ne može korupcionaški djelovati ako je Sabor funkcionalan i ako nadzire Vladu. U Hrvatskoj je Sabor blokiran i ne nadzire Vladu. U Hrvatskoj svjedočimo raspodjeli plijena, odnosno imovine hrvatskih građana. Tako je i HEP pod kontrolom Plenkovića, ali je zato Hrvatska pošta, i korupcija u njoj, pod kontrolom predsjednika Sabora Jandrokovića."

Dodala je i da Jandroković putem jedne agencije provodi cenzuru u medijima, odnosno potkupljivanje medija. Upitala se što bi trebalo učiniti protiv "korupcionaške okupacije Hrvatske".

Iako je Vidović Krišto replicirala Penavi, nakon njezinih izjava ubacio se Jandroković: "Kolegice, dajte argumentirajte molim vas. Uporno me prozivate za neke stvari, ne dajete mi nikakve argumente niti dokaze. A to što radite je kleveta. Dokažite to, ako imate dokaza. Ovako sam u vrlo neugodnoj situaciji, vi me proizvate, ali ostajete načelni. Recite konkretno."

Vidović Krišto mu je odmah uzvratila protupitanjem: "Po kojem se poslovničkom članku vi sada oglašavate?" Potom su oboje podigli glas, optužujući se međusobno. "Vi mene klevećete", podviknuo je Jandroković, a Vidović Krišto mu je pak poručila da "uništava demokratski poredak u Hrvatskoj. Ako se osjećate prozvani, to je vaš problem. Vaša nervoza je dokaz vašeg strana od europskih vrijednosti. Možete se pesti na trepavice, uvest ćemo reda u Hrvatskoj". Potom je od Jandrokovića dobila dvije opomene.

Gordan Jandroković i Ivan Penava (Foto: DNEVNIK.hr)

"Ovdje ima nekih koji kleveću i lažu. Kad se nekoga optuži za korupciju onda treba podastrijeti dokaze. Prijavite me DORH-u. Nije korektno da me optužujete sa saborskim imunitetom. Dokažite da sam nešto učinio pa ćemo vidjeti što dalje. Vi ste lažljivica i klevetnica", poručio je Jandroković.

"Vi ste nepogoda za hrvatsku državu", odgovorila je Krištom, a Jandrković uzvratio: "Ajde klevetnice, prestanite govoriti".

16:00 Ivan Penava iz Domovinskog pokreta nabrojio je u ime predlagatelja razloge za smjenu - od korupcijskih afera do spore obnove nakon potresa.

Penava je iznoseći prijedlog za smjenu rekao da su se na istoj strani našli kolegice i kolege iz 12 različitih stranaka i svjetonazora koji su bili u stanju sve svoje razlike nadići kako bi ukazali na činjenicu da Hrvatska ne stoji dobro i ne ide u dobrom smjeru.

Nabrojiti sve afere bilo bi zbog obima suludo, rekao je Penava, navevši samo one najvažnije od tvrtke Ina koja je značila više od 20 posto hrvatskog BDP-a.

Sisak je prestao biti industrijski grad, kazao je Penava, nazvavši izdajom transport hrvatske nafte i prirodnog bogatstva u Mađarsku u sred energetske krize i rekordne cijene energenata.

Naveo je i "aferu svih afera", nezakonitu preprodaju plina, teška milijardu kuna, a smatra da je odgovornost na vladi jer preko nadzornog odbora ima ključan utjecaj na poslovanje te tvrtke. Ta ista vlada i premijer snose najveću odgovornost za taj skandal koji demoralizira građane.

Kao grijehe vladajućih naveo i slučaj bivšeg potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića koji je kao dio koalicijskog paketa SDSS-a i HDZ-a bio prva žrtva zbog popisa tvrtki koje trebaju dobiti novce.

Vezano za aferu "software" rekao je da pojam najbržeg prsta koji asocira na Divlji zapad ne bi smjela koristiti ni jedna demokratska država.

Penava je upozorio također na neprovođenje pravodobne obnove nakon potresa, ističući da je Hrvatska tri godine nakon Domovinskog rata obnovila 158 tisuća domova u svega tri godine, sve bez europskih fondova i rejtinga.

"Međutim, ta država je imala tada više snage, suverenosti i empatije od današnje države koja ima kreditni rejting, fondove i kako nas je uvjeravao premijer pripada među 15 najrazvijenijih zemalja.

"Vi ste gospodine predsjedniče stvorili koruptivno ozračje dosad ne viđenih razina koje po zatrovanosti i štetnosti po hrvatsku državu i društvo nadmašuje i period vladavine Ive Sanadera za kojeg sam mislio da ga je nemoguće nadmašiti", rekao je Penava.

Plenkovića je prozvao da je stvorio zatrovan sustav u kojem stradavaju u suštini pošteni ljudi jer pod pritiskom postaju kriminalci i završavaju u zatvorima dok je lista imena ministara, državnih tajnika i ostalih je preduga.