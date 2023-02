Hrvatski sabor popodne raspravlja o prijedlogu oporbe za opozivom premijera Andreja Plenkovića.

Raspravu je obilježila i žestoka svađa predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i zastupnice Karoline Vidović Krišto.

U replici na izlaganje Ivana Penave, koji je obrazlagao prijedlog opoziva, Vidović Krišto je kazala: "Korupcija ima svoje zakonitosti kako bi se mogla provoditi. Potpuno je jasno da Vlada ne može korupcionaški djelovati ako je Sabor funkcionalan i ako nadzire Vladu. U Hrvatskoj je Sabor blokiran i ne nadzire Vladu. U Hrvatskoj svjedočimo raspodjeli plijena, odnosno imovine hrvatskih građana. Tako je i HEP pod kontrolom Plenkovića, ali je zato Hrvatska pošta, i korupcija u njoj, pod kontrolom predsjednika Sabora Jandrokovića."

Dodala je i da Jandroković putem jedne agencije provodi cenzuru u medijima, odnosno potkupljivanje medija. Upitala se što bi trebalo učiniti protiv "korupcionaške okupacije Hrvatske".

Iako je Vidović Krišto replicirala Penavi, nakon njezinih izjava ubacio se Jandroković: "Kolegice, dajte argumentirajte molim vas. Uporno me prozivate za neke stvari, ne dajete mi nikakve argumente niti dokaze. A to što radite je kleveta. Dokažite to, ako imate dokaza. Ovako sam u vrlo neugodnoj situaciji, vi me proizvate, ali ostajete načelni. Recite konkretno."

Vidović Krišto mu je odmah uzvratila protupitanjem: "Po kojem se poslovničkom članku vi sada oglašavate?" Potom su oboje podigli glas, optužujući se međusobno. "Vi mene klevećete", podviknuo je Jandroković, a Vidović Krišto mu je pak poručila da "uništava demokratski poredak u Hrvatskoj. Ako se osjećate prozvani, to je vaš problem. Vaša nervoza je dokaz vašeg strana od europskih vrijednosti. Možete se popeti na trepavice, uvest ćemo reda u Hrvatskoj". Potom je od Jandrokovića dobila dvije opomene.

"Ovdje ima nekih koji kleveću i lažu. Kad se nekoga optuži za korupciju onda treba podastrijeti dokaze. Prijavite me DORH-u. Nije korektno da me optužujete sa saborskim imunitetom. Dokažite da sam nešto učinio pa ćemo vidjeti što dalje. Vi ste lažljivica i klevetnica", poručio je Jandroković.

"Vi ste nepogoda za hrvatsku državu", odgovorila je Krištom, a Jandrković uzvratio: "Ajde klevetnice, prestanite govoriti".

Tijek rasprave možete pratiti >>OVDJE.