Liječnicima, medicinskim sestrama i svima zaposlenima u zdravstvu, plaća neće rasti. Nije to baš lijepa vijest, pogotovo ako znamo da ih sve više, trbuhom za kruhom, odlazi u inozemsto gdje su iznimno traženi i za svoj rad dobro plaćeni. Sve je zapelo na novom kolektivnom ugovoru, koji je Vlada prvo parafirala, pa se iz njega danas neočekivano povukla.

Sindikati prijete štrajkom. O ovoj temi u Dnevniku Nove TV razgovarali smo s Anica Prašnjak iz Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara.

Na sastanak kod ministra ste došli uvjereni da ćete dobiti povišicu od sedam posto, ali uslijedilo je neugodno iznenađenje.

Jako, jako neugodno iznenađenje. Otvoreno bih to nazvala prevarom stoljeća nas medicinskih sestara i zdravstvenih radnika. Nas 72.000 smo prevareni od Vlade RH koja nas je dovela ne 5 do 12, nego u 12:05. Parafirani kolektivni ugovor dodatak nije odobrila da ga potpišemo zajedno s ministrom koji je to s nama ispregovarao, koji je dio Vlade. Dobili smo dobru šamarčinu i ministar i mi i na kraju naši građani koje liječimo. Smatram to prevarom stoljeća.

Sljedeći šok je uslijedio kada ste shvatili da ste jedva ispregovarali da se taj dodatak stavi na papir – produljenje od tri mjeseca.

U jednom je trenutku došlo da napuštamo sastanak, ali gdje je papir za potpisati dodatak da se produži do 31.10. U čudu su svi sa strane…

Što bi značilo da nije potpisan taj dokument?

Značilo bi da bismo ostali bez ičega. Ne bismo imali ni ovo što imamo sada. Ne bismo imali sve ono što imamo u kolektivnom ugovoru. Krenuli bi pravilnici, samo osnovica i mi bi ostali bez najmanje 20-30, ovisi kako tko, posto plaće. S toliko vremena pregovaranja, napraviti nam ovakvu psinu, to se nije ni u najgoroj noćnoj traumi moglo očekivati.

Ništa od povišica za zdravstvene djelatnike, kolektivni ugovor produžen još tri mjeseca

Zašto bolnice stvaraju dug? Odgovor je vrlo jednostavan: "Ovakav sustav je neodrživ"

Dakle, štrajk je i više nego izgledan?

Naravno. Vrlo smo miroljubivi, predani svom poslu, humani, a prema nama se ovako odnosi. To je za nas, ne samo kao za zaposlenike, nego i kao za one koji liječe građanima, koji s građanima imamo dobar odnos i građanima moramo poručiti da od jeseni ćemo pitati koliko će liste čekanja biti i kakva će situacija biti.

Kada je točno planiran štrajk?

Dogovorit ćemo preko ljeta. Moramo sazvati naše izvanredne skupštine koje donose vrhovne odluke. Čim prije početkom rujna, ako ne generalni štrajk onda štrajk upozorenja, prosvjedi, pozivi medija pred ministarstvo da se vidi što radi Vlada, što radi ministarstvo obrazovanja, što radi ministarstvo znanosti, što radi ministarstvo financija, ministarstvo zdravstvo, da vidimo – svi smo tu u jednoj košari.

