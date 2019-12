Sindikat policijskih službenika, četvrti po broju članova od devet sindikata MUP-a, poslao je otvoreno pismo premijeru Plenkoviću i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću u kojem ističu kako ih premijer nije pozvao na razgovor oko povećanja plaća.

Najavili su kako že provesti anketu kojom će zatražiti od policijskih službenika da se izjasne jesu li zadovoljni postignutim dogovorima, a ako nisu pozvat će ih u prosvjede i štrajk.

Kažu kako "nisu imali priliku dati svoje mišljenje i prijedloge vezane za poboljšanje materijalnih prava koji se tiču najnižih plaća u državnoj službi tako i drugih prava kao što su kaznenopravna zaštita policijskih službenika i zaštita policijskih službenika od lažnih anonimnih prijava"

"Dogovori koji su sklopljeni s Vama i to Dodatak II. Kolektivnog ugovora o državnim službenicima namještenicima i Sporazum o uvođenju dodatka osnovnoj plaći policijskih službenika isključivo je dogovor sa samo tri sindikata i to: SPH, NSD MUP-a i SDLSN RH-a. Napomenut ćemo da su oni postignuti i na nezakonit način obzirom da je sukladno čl. 9. st. 6. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata postojala određena dužnost i obveza Pregovaračkog odbora sindikata za kolektivno pregovaranje koja nije provedena", poručuju iz Sindikata policijskih službenika.

Naglašavaju kako nisu zadovoljni postignutim pregovorima.

"Plaća najniže plaćenog policijskog službenika niti za godinu dana tj. na plaći za siječanj 2021. godine neće iznositi ministrovih obećanih 5.000,00 kuna već za državu sramotnih 4.880,41 kuna, a sada iznosi 4.407,72 kuna što znači da ste ovim dogovorima povećali u godinu dana plaću policajcu svega 472,69 kuna i to zahvaljujući još činjenici da je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojim se osnovni osobni odbitak povećava s 3.800 kuna na 4.000 kuna.

Ne trebamo Vam niti napominjati da je najniže plaćeni policijski službenik zapravo policijski službenik – vježbenik koji 6 mjeseci prima još 15% manju plaću, a isto tako treba tih 6 mjeseci živjeti i prehraniti svoju obitelj. U prilogu Vam dostavljamo rezultat vaših pregovora uz pitanje kako mislite da taj policijski službenik preživi mjesec u sredini daleko od obitelji i kuće u koju ste ga, Vi ministre, poslali rješenjem uz činjenicu da prvih par mjeseci koji se „otegnu“ do pola godine i više čeka odluku o priznavanju prava na putni trošak i putuje o svom trošku. Ne znam jeste li svjesni te činjenice, kao i činjenice da policajci čim počnu raditi uzimaju kredite i pozajmice u sindikatima kako bi preživjeli dok se Vaš pomoćnik Ante Delipetar sjeti potpisati im rješenje o pravu na troškove prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla.

Želimo naglasiti da su najniže plaćeni policijski službenici upravo oni koji neposredno primjenjuju policijske ovlasti na terenu i kojima je svakodnevno ugrožen život i zdravlje, osobito u današnje vrijeme migrantske krize, i da smo tražili od Vas povećanje koeficijenta s detaljnom analizom, na način da najniže plaćeni policijski službenik dobije najveće povećanje, a najviše plaćeni policijski službenik najmanje povećanje, uz uvjet da koeficijent najniže plaćenog policijskog službenika ne može biti manji od 1,0, čime bi se zapravo postigla ravnoteža u omjeru plaća među samim policijskim službenicima, a samim time i pozicija ovog časnog i poštenog zanimanja dovela na društvenoj ljestvici tamo gdje i pripada te postigla svrha poželjnog pravičnog povećanja plaća", kažu u sindikatu.

Tvrde i kako su policijski službenici svakodnevno izloženi kaznenom progonom zbog opravdane upotrebe sredstva prisile.

"Niti po tom pitanju nije ništa učinjeno iako je inicijativa bilo, kako od ovog sindikata tako i od drugih sindikata i udruga. Ali to nas niti ne čudi jer iako ste prošle godine javno obećali, kako nama koji smo od ministra i Vas u više navrata to tražili, tako i javnosti, izmjenu prahistorijskog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, po kojem policijski službenici svakodnevno postupaju i koji ih za vrijeđanje i omalovažavanje „štiti“ smiješnim kaznama koje su manje od najniže kazne u prometnom prekršaju i koje su dan danas u njemačkim markama, do danas ga niste promijenili i to zapravo sve govori koliko se držite danih obećanja.

Isto tako ništa nije učinjeno po pitanju zaštite policijskih službenika od lažnih anonimnih prijava niti je regulirano koja su to prava policijskog službenika u takvom slučaju kada ga se istražuje zbog neosnovanih i anonimnih prijava i na taj način nad njim obavlja mobbing. To nas niti ne čudi jer takve anonimne prijave najviše služe sustavu za međusobna razračunavanja prema onima koji nisu poslušni i podobni i kada nekog takvog treba smijeniti s rukovodeće pozicije", kažu u sindikatu.