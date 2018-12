Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije pozvao je u četvrtak Vladu te Upravu i Nadzorni odbor Uljanika da odmah, jasno i nedvosmisleno kažu da Danko Končar i njegova tvrtka Kermas energija nisu i ne mogu biti strateški partner koji može financijski pratiti restrukturiranje tog pulskog brodogradilišta.

"S programom restrukturiranja i dalje se igra ping-pong od Uprave do Vlade, od Vlade do Bruxellesa, od Bruxellesa do Vlade i Uprave Uljanika. Strateški partner u programu restrukturiranja Danko Končar nije partner koji može financijski pratiti restrukturiranje Uljanika", istaknula je predsjednica sindikata Marina Cvitić na konferenciji za novinare u Puli.

Napomenula je kako je Končar već javno rekao da nema namjeru ulagati u Uljanik prvih pet do sedam godina te da očekuje od Vlade da snosi teret restrukturiranja.

"Već ptičice na grani znaju da Europska komisija Končarov program neće prihvatiti"

"Uljaniku nije potreban konzultant, njih je i do sada bilo previše. Uljaniku treba partner koji će donijeti svježi novac, a Končar to niti može niti želi. I zato je krajnji rok da Nadzorni odbor i nova Uprava jasno i glasno kažu da se odriču Končara kao strateškog partnera u programu restrukturiranja, jer već ptičice na grani znaju da takav program EK neće prihvatiti", poručila je Cvitić.

Od Vlade i resornog ministra očekuje da nakon što Uprava i Nadzorni odbor donesu takvu odluku odmah krenu u realizaciju programa restrukturiranja s drugim strateškim partnerom, s obzirom na to da, po riječima ministra gospodarstva Darka Horvata, postoje takvi zainteresirani strateški partneri kojima je prvenstveni cilj očuvanje brodogradnje.

"Pozivamo Vladu da izađe s prijedlogom tko je od navodno zainteresiranih strateških partnera sposoban pratiti restrukturiranje Uljanika, kako bi se odmah započelo s realizacijom tog programa restrukturiranja. U protivnom, imamo pravo sumnjati da se radi o igrokazu u kojem sudjeluje Uprava i Nadzorni odbor Uljanika, ali i Vlada, a kojima je konačni cilj stihijsko gašenje Uljanika", izjavila je Cvitić.

Ovo što je sada na djelu, smatra, nije dorađivanje plana restrukturiranja, već "plan iscrpljivanja radnika te plan testiranja izdržljivosti radnika koji su umorni, ogorčeni, očajni, iscrpljeni financijski i psihički, bez ikakve nade da će se ova agonija završiti".

Ako postoji i trunka nade da će Uljanik opstati, radnici prekidaju štrajk

Cvitić poručuje da bi radnici, ako bi postojala trunka nade da će se situacija stabilizirati, da će Uljanik opstati i da će se jednog dana zaostale plaće isplatiti, štrajk prekinuli i počeli raditi, ali nema "ni tračka svjetlosti".

"Ne može se Vlada opravdavati da je Uljanik privatna kompanija. Ako je brodogradnja strateška djelatnost, onda Vlada može i mora pronaći rješenje kako očuvati ovu stratešku djelatnost. Ako pak nije strateška djelatnost, onda neka to nedvosmisleno, jasno i glasno kaže", istaknula je. (Hina)