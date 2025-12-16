Javio nam se sin čovjeka koji je vezao aute za drvo i napao gradske službenike: "Tati je pao mrak na oči..."

Stariji muškarac u petak je u zagrebačkom Savskom gaju napao dvojicu zaposlenika Grada Zagreba koja su izašla na teren da bi uklonila automobile koji su bili na gradskom zemljištu. Riječ je o vozilima koji su iz inata vezani lancima na parceli zbog koje se godinama vode sudski sporovi, koji još nisu dobili epilog.

"Oni su došli i mome ocu rekli o čemu se radi. Njemu je pao mrak na oči. Nije to bilo ništa strašno, on je čovjek od 71 godinu, preživio je rak i ima 50 kilograma. Zbog svega mu je i pozlilo, a mi smo kasnije sami maknuli automobile da bismo pokazali dobru volju", ispričao nam je Marko, sin muškarca koji je napao gradske zaposlenike.

Automobili vezani na zemljištu u Zagrebu Foto: DNEVNIK.hr

Zagrebačka policija izvijestila je da je 71-godišnjak napao dvojicu zaposlenika Gradskog ureda, u dobi od 36 i 53 godine, koja su izašla na teren zbog nastavka radova na produženju ulice.

Ondje su zatekli tri osobna automobila koja su bila međusobno vezana lancima te dodatno vezana za drvo. Policija je navela da je muškarac tvrdio da je zemljište njegovo te da je verbalno i fizički napao radnike, zbog čega je protiv njega podnesena kaznena prijava.

Do sukoba je došlo zbog spora o zemljištu s kojeg je Grad Zagreb, objasnio je Marko, izvlastio njegova oca nakon što je zemljište proglašeno javnim dobrom zbog projekta izgradnje Ulice Leopolda Tepeša i pješačko-biciklističke staze s pothodnikom ispod željezničke pruge.

"Grad je bio u vlasništvu jedne trećine, a mi u vlasništvu dvije trećine zemljišta. Grad nas je uspio izvlastiti i to je sad pravno njegovo zemljište. Međutim, Grad je istovremeno bio suvlasnik i tijelo koje vodi i odlučuje o postupku. To je čisti primjer sukoba interesa", istaknuo je Marko.

Tvrdi da su na parceli već bespravno postavljene instalacije plina, vodovoda, kanalizacije i telekoma. Ipak, od zemljišta ne planiraju odustati.

"Ja sam siguran da ćemo mi dobiti presudu, ali pitanje je kada jer i sami znate kakvi su hrvatski sudovi. Ne znam samo što će oni do tada napraviti sa zemljištem", zaključio je.