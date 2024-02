Puno lažnih sniženja

Sezonska sniženja u punom su jeku! Čak 80 posto hrvatskih kupaca ne zna važnu stvar tijekom kupnje bijele tehnike

Sezonsko sniženje u punom je jeku - no jesu li to baš prava sniženja? Čak više od 70 posto građana - naišlo je na lažno sniženje. 90 posto građana misli da je to daleko od sniženja kakva su u drugim zemljama, i u pravu su.