Hrvati vole povrće, ali ga ne proizvode dovoljno: "Sve se proda, nije se nikad dogodilo da se nešto baci"

U plastenicima u Punitovcima, Denis, bez iznimke, svakoga dana brine o svom povrću.

"Uživam, sam svoj sam gazda, znam za što radim. Domaća roba, raste iz zemlje, kvaliteta bude odlična", kaže Denis Škorovaga, uzgajivač povrća.

Paprika i rajčica, i ove su godine rodile odlično. Na stabljikama, grane se savijaju pod težinom plodova. A nešto ranije nego proteklih godina, priprema se i berba.

"Berba paprike će već ovaj tjedan, a rajčice za desetak dana već kreće. Nas je pet u kući i imamo još jednu ženu zaposlenu i nekako stižemo. Ali radne snage bi dobro došlo. Uvijek bi dobro došlo", kaže uzgajivač povrća.

Povrće proizvodi na 20 hektara vanjskih površina te na jednom hektaru u plastenicima i govori, s otkupom robe – nema problema.

"Sve se proda, nije se nikad desilo da se nešto baci. Otkup je dobar. Normalno uvijek bi mi htjeli da bude veća cijena, no veći proizvođači uvjetuju cijene. Mi se moramo zadovoljiti što nam ponude. Paprika je na veliko oko 1,20, a na malo 2 eura", dodaje Škorovaga reporeru Dnevnika Nove TV Tinu Kovačiću.

Nije nimalo neobično što se sve proda jer prema posljednjem istraživanju, Hrvati jedu najviše povrća u Europi. Po stanovniku konzumira se 83 kilograma na godinu. Uz to - iz godine u godinu se i povećava potrošnja povrća... No to postaje i sve veći problem.

Hrvati vole jesti povrće ali ga ne proizvodimo dovoljno. Čak 57% uvozimo. 25% zaleđenog povrća uvozimo, ali najporazniji podatak je za sušeno povrće. Uvozimo ga čak 100%. Jer Hrvatska nema atvornice koje će osušiti povrće, javio je Kovačić.

A paradoksalno je, u Hrvatskoj, iako potrošnja raste, proizvodnja – pada. 2022. godine Hrvatska je proizvela 10.451 tonu, a 2023. godine 9731 tonu paprike. Rajčice je 2022. godine proizvedeno 31.583 tone, a godinu dana poslije 26.421 tonu, dakle 5162 tone manje. Stoga smo prošle godine uvezli 20,8 tona rajčice, a vrijednost te uvezene rajčice iznosila je 30,4 milijuna eura.

Najviše rajčice uvozimo iz Nizozemske, Italije i Slovenije. Pa kako više od polovine povrća u Hrvatskoj nije hrvatska roba, najsigurniji način da jedete domaće je odlazak kod provjerenog i pouzdanog trgovca, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV.

