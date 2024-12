Zaiskrilo na debati - Milanović: "Ima problema s tajmingom." Selak Raspudić: "Koristi vojsku da bi politički profitirao"

Zaiskrilo je među kandidatima tijekom debate nakon pitanja o sudjelovanju hrvatskih vojnika u misijama NSATU i Ukrajini i o migracijama.

"Hrvatska nije primila niti jednog migranta, svi su otišli u Njemačku jer je takvo bilo pravilo, a gospođa Selak Raspudić u svojoj replici ne odgovara na svoju konstataciju da smo vojnika u Libanon poslali njezinim glasom tokom mandata zadnjeg Sabora. To se zove neodgovornost za javnu riječ, kao što ne poznaje Ustav u debatama s gospođom Kekin, to su činjenice", rekao je tijekom sučeljavanja Zoran Milanović.

"Gospodine Milanoviću, puno je gori onaj koji navodno dobro poznaje Ustav, a svejedno ga krši, kada mu to odgovara, kao što ste vi činili na parlamentarnim izborima kada ste se probudili kao stranački predsjednik SDP-a. Znamo koji je temeljni problem, ja nisam bila nedosljedna, problem je što je vama vojska crveni tepih i što se poigravate s hrvatskom vojskom i koristite je kao oružje u međusobnim prepucavanjima da biste u tome politički profitirali", rekla je Marija Selak Raspudić.

Milanović je rekao da Selak Raspudić ima problema s vremenom i s tajmingom.

"Ona je osobno glasala za hrvatskog vojnika u Libanonu. Optuživala me za to da sam dopustio da se EU izmjene izraze sporazuma i zabrana. To se dogodilo prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, 2013. godine.

Kada smo kod tog problema. Ne možemo sami, policiji treba dati sredstva i možda veće ovlasti. Jedno je bilo 2015., međutim Europa ovo ne može izdržati, a Hrvatska kao mala nacija još teže. Naglasak na prevenciju", rekao je Milanović na HRT-u.

"Meni je simpatično kako je gospodin Milanović čitavu kampanju šutio i gutao jer su ga savjetovali da se ne osvrće na moje izjave jer se nada Draganu Primorcu koji je siguran gubitnik u drugom krugu. Ja sam pokazala vašu nedosljednost, vi svojim politikama nikoga ne štitite. Ima jedna mudra izreka koja kaže da sigurnost nije sve, ali sve bez sigurnosti je ništa. Meni je potpuno jasno da je sigurnost temeljna zadaća Hrvatske i da je to ono što dugujem građanima Hrvatske. Ako bude potrebe, ići će i vojska na granicu", odgovorila je Selak Raspudić.

Pročitajte i ovo Debata predsjedničkih kandidata UŽIVO Tokić Kartelo prozvao Kekin: "Imam problem sa svojim unukama kad vas slušaju. Hoćete li promijeniti spol?"

Pročitajte i ovo Borba za Pantovčak ANKETA Tko je najbolji na predsjedničkom sučeljavanju?