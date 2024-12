Blagdanska košarica veća nego ikada: "U Hrvatskoj nema opravdanog razloga da cijene hrane budu ovako visoke"

Posljednje pripreme za blagdane. Pomno se biraju sastojci za blagdanski stol.



"A uobičajeno, pura, hehe, pura, mlinci, hehe, i sarma, pečeno, odojak", izjavio je Marko.

Tradicionalno, na meniju je riba.



"Na slavosnki način ću napraviti. Ribu na slavonski način, fiš paprikaš. Ja sam iz Vukovara i to ću napraviti. U uzela sam šarana", izjavila je Marina iz Vukovra.



Građani dobro osjete da su novčanici sve tanji. Jer hrana je sve skuplja.



"Najviše je poskupila hrana, osnovne životne potrebe, povrće voće, riba, meso", izjavila je Jasna iz Zagreba.

Ali kažu - Božić je Božić.



Marija, prodavačica u ribarnici

"Kupuje se jednako, ljudi idu, ja sama isto polazim od toga, ako cijelu godinu jedem neku jeftiniju ribu, za Božić, Uskrs ću si priuštit onak kak se veli komad malo skuplje ribe jer to je jednom godišnje", objašnjava Marija, prodavačica u ribarnici.

Redovi i pred mesnicama.

"Najviše pršuti ide, klasika. Ko si može priuštit tako je. Neki više neki manje, al' malo si priušte ipak više", izjavila je Martina, prodavačica u mesnici.

"Trudim se da bude šta ljepši ali nije kao lani, siromašnije je. Janjetine nema ove godine na Božić, jer 80 eura on meni da! Ma!", odmahuje Maria iz Like.

A da su cijene hrane doista otišle u nebo, izračunali su sindikati. Najviše - meso.



"Tu možemo naglasiti da je narasla cijena purana zagorskog gdje doseže iznos od 17 eura i 99 centi. Također, vidjeli smo tu i blagi rast drugih mesnih proizvoda", izjavila je Izabela Delfa Mišić, gospodarska savjetnica NHS-a.

Za tročlanu obitelj tradicionalna košarica u kojoj se mogu naći bakalar, purica, odojak, janjetina, sarma, tradicionalni kolači, iznosit će oko 540 eura. Lani je bila 417 eura.

Srednja košarica u kojoj su proizvodi ulovljeni na akcijama, skupa riba i meso zamijenjeni su jeftinijim varijantama iznosit će oko 218 eura. Lani je bila 176.

U skromnoj košarici naći će se najpovoljnije varijante, purica će se zamijeniti piletinom, a tradicionalni kolači bit će s manje nadjeva. Takva košarica iznosit će 121 euro. Lani je iznosila 98 eura.

U prvoj košarici rast 29% a u druge dvije 24%

"Sve su ove košarice zapravo preskupe. U Hrvatskoj doista nema nikakvog opravdanog razloga da cijene hrane budu ovako visoke. Činjenica je da dok u svijetu i padaju cijene hrane, kod nas su neprekidno rasle", smatra Krešimir Sever iz Nezavisnih Hrvatskih sindikata.

Ističu - rast će dok bude onih koji po tim cijenama kupuju.



"Sada, to je i naša preporuka treba ići ciljano. od akcije do akcije od situacije do situacije i na taj način pokušati preduhitriti ovakav rast cijena", savjetuje Krešimir Sever.

U blagdanske košarice koje su predstavili sindikati ne ulaze darovi, ukrasi, božićna drvca...



"Prošle godine su ljudi bili manje kivni na cijene božićnih drvaca.

Cijene su - kakav bor takva i cijena. U rasponu od 20 eura do 80, čak neki može biti i 90", pojašnjava Božo Turković, uzgajivač borova.

Rastu cijene ali raste i potrošnja. Ovog prosinca izdano je pet milijuna računa više u odnosu na lanjski. A potrošili smo 270 milijuna eura više.

