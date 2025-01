Sindikalac Krešimir Sever smatra da je bojkot trgovina, najavljen za petak, jedini pravi lijek u borbi protiv visokih cijena, to potvrđuju i dobra iskustva drugdje - u Italiji koja se pobunila zbog cijena tjestenine i kave, u Turskoj zbog pekarskih proizvoda te goriva u Velikoj Britaniji.



"Jedini pravi način su pune police. Sve dok ih građani prazne po istaknutim cijenama ispod robe, trgovci će ih nanovo puniti i nemaju razloga spuštati cijene", kazao je Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) za Hinu.

Kad građani ne kupuju, svi će se u prodajnom lancu zamisliti i ponuditi nižu cijenu jer kada su police pune proizvođači pritišću distributere s isporukama novim količinama robe, a distributeri trgovce koji više nemaju mjesta za skladištenje jer nisu prodali već ranije primljenu robu.

Proizvođači ne mogu stati s proizvodnjom, ne mogu stati ni distributeri niti trgovci, a da bi cijeli lanac funkcionirao, netko treba kupovati ono što je proizvedeno i distribuirano. Stoga je pravo rješenje protiv bezobrazno visokih cijena da se ne kupuje, ističe Sever.

To, napominje, neće dati odmah rezultate, ali građane treba ohrabriti na takve korake.

"Možda to neće trenutno dati neke velike rezultate jer će ljudi ispipavati kako će to izgledati, pa će se za svaki slučaj opskrbiti u subotu ili u četvrtak, dan prije ili poslije petka, ali ljudima treba jasno dati do znanja da imaju oružje u svojim rukama, odnosno da su kod građana potrošača i sukno i škare. Kako budemo krojili, tako će to i izgledati".

Sever smatra dobrom i ideju da se nastavi s tjednim bojkotom pojedinog trgovačkih lanaca.

"Bojkot od građana traži puno manji angažman, od onoga da izađu na ulicu, nose transparente, zastave i nešto izvikuju. To se građanima i ne da previše, jer u Hrvatskoj nemamo baš veliku naviku javnih prosvjeda i događanja, a na ovaj način od njih se traži samo da ne odu u trgovinu", ističe Sever.

No, ljude treba ohrabriti i da ne odustanu ako bojkot odmahne uspije. To može, kaže, u početku biti mala gruda snijega, no kad se zakotrlja može početi rasti i postati lavina..

Sever je ocijenio je i kako Vladine mjere ograničavanja cijene pojedinih artikala jesu pomoć i potpora građanima, no snižavanje stope PDV-a na najveći dio prehrambenih artikala nije, nažalost, rezultirao padom cijene.

