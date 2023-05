Bageri nastavljaju rušenja na obali. Na meti im je danas bila zalogajnica u splitskoj trajektnoj luci. No, to neće biti jedino rušenje ovog mjeseca.

Nekadašanja zalogajnica u splitskoj trajektnoj luci više neće postojati. Splićani i njihovi gosti nekad su tamo pili kavu. Sada sve odlazi u povijest. Rušenje je naredila građevinska inspekcija

"Tu sam godinama jeo i pio i to je bilo jedino mjesto gdje smo mi s Brača mogli čekat red za trajekt pojesti i popiti", rekao je Nenad iz Milne.

Pravne zavrzlame dugo prate ovaj objekt. Apsurd je da ga je država najprije prodala poduzetniku tijekom privatizacije, da bi ga sad ta ista država rušila jer se nalazi na pomorskom dobru.

"Svojevremeno nije bio ilegalan. Nakon niza godina ga uklanjamo. Tu nećemo više ići sa ugostiteljstvom. Tu ćemo napraviti wc koji će olakšati našim putnicima boravak i čekanje na ukrcaj", poručio je Vice Mihanović iz Lučke uprave.

Državni inspektorat ovog mjeseca planira rušiti osam objekata. Jedan u Splitu, dva na Braču, jedan na Hvaru, jedan u Omišu, tri na Čiovu. Od toga se šest građevina nalazi izvan građevinskog područja, dok su dvije na pomorskom dobru.

"Mislim da su malo zakasnili s nekim rušenjima. Trebalo je davno prije napraviti neke stvari", poručuje građanin Ivan sa Šolte.



"Žao mi je što su potrošene pare za to i sad se to baca. Kao sto je ona Vruja. Ogromne pare i sad će se to rušiti. Šteta love, trebalo je to uzeti i tamo napraviti dječje odmaralište", kaže drugi.

Rušenje u Vruji očekuje se uskoro. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, idućih dana trebao bi biti poznat i točan datum početka uklanjanja tih bespravno izgrađenih objekata.

"Ja svjedok i svi mi koji živimo, masu bespravnih objekata na otocima očito postoje moćnici koji nešto mogu, a postoje neki koji ne mogu. Postoje ljudi koji su moralni, a i oni kojima ništa nije sveto jer ih i država stimulira da budu kriminalci", kaže nezadovoljni građanin sa Šolte.

Samo da nam se, kaže, ne dogodi ono što viđamo drugdje. "Ja mislim da se devastira. Nadam se da se neće doći do stanja koje je u Španjolskoj to bi bila katastrofa."

U posljednje četiri godine Državni inspektorat uklonio je 256 bespravnih građevina. Izrekli su i oko četiri ipol milijuna eura kazni, podnijeli 41 kaznenu prijavu.

