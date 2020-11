Premijer Andrej Plenković obraća se medijima nakon sedme sjednice Nacionalnog vijeća za uvođenje eura.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predsjedao je sedmom sjednicom Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Izvijestio je da je Vijeće prihvatilo tekst, a da će taj dokument danas biti upućen u javno savjetovanje. Plan je da se do kraja godine Nacionalni plan prihvati do kraja godine, a sukladno strategiji za uvođenje eura. Cilj je da Hrvatska 1. siječnja 2023. uvede euro kao valutu.

Na pitanje koji su mogući izazovi na tom putu, premijer je rekao da je cilj zadržati deficit niži od 3 posto. Najavio je da će raditi na ispunjavanju kriterija, sprečavanju pranja novca, jačanju pravosudnog sustava. Vlada je preuzela obvezu da napravi ključne iskorake koji uključuju i plan poreznog rasterećenja.

O jučerašnjoj interpelaciji za Krš-Pađene rekao je da nije bio u Saboru jer je tema promašena i da iza svega stoji ''pravednik Dobrović, bivši mostovac''. Rekao je da on ništa od toga što su sad navodili iz Domovinskog pokreta, Dobrović nije provodio kao ministar. ''Vlada nije teklič i nije kurir, to su uratci loših studenata i džaka, da se njima dostave određeni dokumenti, a oni su mogli izravno to dobiti od onih tijela koji podsjeduju tu dokumentaciju. Rasprava je pokazala da bi dokumente dobili. To je teatar'', naglasio je. Dodao je da je prva taktika opreme bila zahtjev za osnivanje istražno povjerenstvo. ''Niti smo mi od jučer, niti smo naivni niti smo glupi. To se dogoditi neće, mogu samo sanjati'', istaknuo je.

Rekao je da će u Vladi odgovarati na sve te inicijative koje će saborska većina odbijati. ''Hajdaš Dončić je kao baba Vanga mislio da će imati 68 mandata, a dobili su manje, kao i ovi iz Domovinskog pokreta i Mosta koji su dobili premalo pa ne mogu ucjenjivati'', poručio je.

Što se tiče sazivanja sjednice VNS-a premijer je ponovio da je glasnogovornik predsjednika lažno rekao da nisu dobili materijale. Naglasio je da je predstojnik njegova ureda Frka Petešić dostavio dopis predstojniku Ureda predsjednika Orsatu Miljeniću i dostavio teme te prijedloge termina. ''To nije vrsta komunikacije za koju moraju osobnu korespondencije imati predsjednik države i Vlade'', objašnjava. Dodao je da je Frka Petešić dvaput zvao Miljenića da ga pita za termin. ''Nije do nas, ponudili smo tri termina, ponuda i dalje stoji, ako dobijemo odgovor da im paše neki tremin, onda će biti sastanak u četvrtak ili petak. Ako odgovore u subotu, nije realno da će sastanak biti u četvrtak ili petak. To je odgovor'', rekao je.