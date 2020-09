Na koferenciji Dan velikih planova tjednika Lider, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić i predsjednik Republike Zoran Milanović u svojim govorima napomenuli su kako je Hrvatska previše ovisna o turizmu te u idućim godinama mora jačati domaću proizvodnju i izvoz.

Guverner HNB-a Boris Vujčić osvrnuo se na uvođenje eura. Rekao je kako je ulazak u europski tečajni mehanizam u vrijeme koronakrize velik uspjeh.

Otkrio je i po kojem bismo tečaju mogli zamijeniti kunu za euro.

"Što se tečaja tiče, on je sada određen na paritet od 7,5345, kao što znate i to je tečaj koji ćemo mi, odnosno s malim oscilacijama oko njega, održavati sve do ulaska u eurozonu. Drugim riječima, to je tečaj koji je vrlo vjerojatno, ne i sigurno tečaj našeg ulaska u euro", objasnio je Vujčić.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr