U SDP-u i s novim predsjednikm sve po starom. Klub zastupnika na jednoj strani, a vodstvo stranke na drugoj.

Peđa Grbin doživio je prvi unutarstranački poraz s obzirom na to da većina saborskih zastupnika sinoć nije poduprla njegova kadrovska imenovanja. Sabina Glasovac trebala je postati potpredsjednica Hrvatskog sabora, a Siniša Hajdaš Dončić šef Odbora za nacionalnu sigurnost.

Danas Arsen Bauk šalje tajništvu Sabora obavijest o novim čelnim ljudima Kluba zastupnika. HDZ je suzdržan u vezi s takvom pravnom akrobatikom, a predsjednik SDP-a na svom profilu na Facebooku priznaje - imamo problema.

"Tajništvo Sabora obavijestio sam da je Predsjedništvo SDP-a donijelo odluku da Peđa Grbin bude predsjednik Kluba zastupnika, a Mirela Ahmetović, Siniša Hajdaš Dončić, Sabina Glasovac i ja budemo potpredsjednici i očekujemo da oni to provedu na službenim stranicama Hrvatskog sabora", kazao je i dodao:

"Mi ćemo kadrovske prijedloge uputiti u proceduru sukladno Poslovniku Sabora kao Klub zastupnika, ne kao Predsjedništvo stranke, to je možda gospodina Bačića zbunilo", napomenuo je.

"Ako je predsjednik Kluba to donio, ako je to Klub po svojim pravilima usvojio, onda to može ići u proceduru, ali nemamo namjeru arbitrirati, ne pada nam na pamet", rekao je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.

Premijer Andrej Plenković ocijenio je da se u SDP-u ponavlja priča kao prije četiri godine kad je i prošli predsjednik dao ostavku, a nisu podržani kadrovski prijedlozi novog predsjednika, no poručio je kako toj stranici želi svako dobro.

"Mi imamo problema, ali svoje probleme rješavamo, a ne trpamo ih pod tepih. Bolji je kontinuitet problema koji se rješavaju nego kontinuitet nerješavanja korupcije", poručio je Peđa Grbin na Facebooku premijeru Plenkoviću.

Peđa Grbin prozvao je Bernardića za nelojalnost