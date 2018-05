Ribari iz Savudrije i dalje muku muče sa slovenskom policijom te smatraju da se izborna kampanja u Sloveniji prenijela na Hrvatsku.

Svaku ribu koju ribar iz Savudrije Diego Makovac ulovi, mogao bi skupo platiti.

„Ja sam skupio više od 60-ak kazni. Od 500 eura je ona za ilegalan prelazak granice i 840 eura je od ribarskog inspektora za nedozvoljen ribolov. Preko 35 tisuća eura sa troškovima odvjetnika se to popelo“, kaže Makovac.

Uz svaki ribarski brod iz Savudrije, na more redovito izlazi i patrolni brod hrvatske policije. A kada prijeđu liniju razgraničenja, koju je odredio Arbitražni sud, a koju Hrvatska ne priznaje, ribare zaustavlja slovenska policija.

„Kaže: zaustavite plovilo. Mi zaustavimo plovilo. Ja sam baš namjerno zaustavio. Zvao sam ih rukom da dođu do mene i ne dođu. I onda mi dođe kazna da nisam htio zaustavit plovilo, da su me prepoznali. To je samo provokacija“, kaže ribar iz Savudrije Ezio Kocijančić.

Uspješan sastanak

Ribari iz Savudrije nisu previše pratili današnji sastanak u Bruxellesu. A službena Ljubljana, baš kao i Zagreb, tvrdi da je za njih sastanak bio uspješan.

„Naši predstavnici u Bruxellesu su nastupili vrlo stručno i odgovarali vrlo stručno, dok hrvatska strana nije iznijela nikakve nove argumente“, izjavio je slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec.

Nakon današnjeg saslušanja, na potezu je Europska komisija. Tri su moguća scenarija. Prema prvom, Komisija će dati za pravo Sloveniji i preuzeti tužbu protiv Hrvatske, s druge strane, može odbaciti prijedlog Ljubljane. Na kraju, Komisija može i odbiti dati završnu riječ. U drugom i trećem slučaju, Slovenija može sama tužiti Hrvatsku pred Europskim sudom pravde. Samo tada - s minimalnim izgledom za uspjeh.

Izborna kampanja iz Slovenije se prelila na Hrvatsku

U Dnevniku Nove TV s ribarom Danilom Latinom razgovarala je reporterka Petra Fabian Kapov.

„Nadam se da će EK biti dosljedna sama sebi i da se neće miješati u spor između Hrvatske i Slovenije, a da će hrvatski stručnjaci naći rješenje kroz zastupanje interesa RH na Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu“, kaže Latin.

Ističe kako su ribari svjedoci da se izborna kampanja u Sloveniji prenijela i na teritorij Hrvatske.

„Stanje je identično kao i prije par mjeseci. Prije nekoliko trenutaka slovenska policija pokušala je intervenirati nad hrvatskom ribarom, no intervenciju je spriječila hrvatska policija. Tako je svaki dan i to nam je nažalost postalo normalno“, kaže Latin.

