Nova odgovornost

Šuica preuzima izazovan resor u EK, područje djelovanja ostaje nejasno: "Hrvatska nije dobro prošla..."

Dubravka Šuica u idućoj bi Europskoj komisiji Ursule Von Der Leyen trebala biti zadužena za Mediteran. Što će to točno značiti i koliko će samostalna u tome biti, nije još sasvim poznato, no već je i sam prijedlog imenovanja dovoljan da Vlada to proglasi izvanserijskim uspjehom.