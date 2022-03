Andrej Plenković potvrdio je da je u Hrvatsku do sada stiglo više od 8600 izbjeglica iz Ukrajine.

“U srijedu ću sazvati sastanak sa svim županima kako bismo još jednom s njima koordinirali aktivnosti na terenu, osigurali adekvatnu zdravstvenu, socijalnu skrb, uključivanje na tržište rada i u školstvo”, rekao je Plenković nakon sastanka u HDZ-u.

''Hrvatska je spremna na izbjegličku krizu, jer je jedna od zemalja s ogromnim iskustvom'', dodao je te izvijestio javnost da su odmah nakon početka ruske agresije oformili radnu skupinu za ukrajinsku krizu.

Na pitanje kako će se financirati osiguravanje prava izbjeglica premijer je rekao kako se unutar EU već razgovaralo o tome. ''Radi se o velikom broju ljudi i nepoznato je koliko će dugo biti izvan svoje zemlje. Takvu vrstu financijskih troškova će naravno sve zemlje u određenoj mjeri moći podnositi s vlastiti sredstvima, ali ako to bude jako dugo i jako puno, sigurno će se tražiti neka zajednička europska rješenja. Ima različitih načina”.

Problemi u BiH

''Na moju inicijativu u četvrtak će se na Europskom vijeću održati rasprava o BiH. Ja vjerujem da će se tamo osigurati stabilnost, unatoč tome što nije ovog vikenda dogovoreno ništa oko izbornog zakona. Želimo da se pronađe pravedno rješenje za sva tri naroda u BiH. Apeliram da se malo smanje medijski nastupi oko tog pitanja, te da se pokuša naći rješenje. Važno je da se održe izbori. Nama je u interesu stabilnost jugoistočne Europe, a posebno stabilnost BiH'', istaknuo je Plenković.

Rusko veleposlanstvo u BiH objavilo video koji je privukao brojne komentare: "Prestanite širiti mržnju..."

“Strateški kompas o BiH je dokument na kojem se radilo dvije godine. Bit će usvojen od šefova vlada EU-a u četvrtak. Uvrštene su sekvence konstitutivnih naroda na prijedlog i inzistiranje upravo Hrvatske. Ja smatram da je to jako dobro za Hrvate, ali i ostale narode u BiH'', rekao je Plenković te dodao kako ''nikako ne bi bilo dobro da dođe do destabilizacije u nekoj od nama susjednih zemalja. To je jasno svakome i mi ćemo sve što radimo raditi kako bi tema sigurnosti i stabilnosti bila broj jedan.”

VIDEO Ruski veleposlanik u BiH Igor Kalabuhov: "Otkud vi znate da mi nemamo planove protiv Hrvatske, Poljske, Bugarske?"

Na pitanje kako komentira izjave ruskog veleposlanika u BiH u kojima je iznio gotovo pa prijetnju uđe li ta zemlja u NATO, Plenković je rekao kako su takve izjave u potpunosti neprimjerene i neprihvatljive.

Kaže i kako nije razgovarao s predsjednikom Zoranom Milanovićem o toj temi. ''Ovo je bila inicijativa Vlade, mene i ministra. Petpostavljam da se predsjednik konzultira sa svojim savjetnicima. sada čekamo sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost”.

Niže cijene goriva

''Cijena goriva je manja, prvo zato što je prosjek cijene barela u proteklih pet dana znatno manji, a drugo zato što smo kao Vlada donijeli određene uredbe da to reguliramo'', kaže Planković. Dodao je kako je njegova Vlada bila prisiljena biti intervencionistička, jer nije bilo drugog izbora. ''Ovo što radimo mi može raditi samo država''.

Novi krug subvencioniranja stambenih kredita: Prvi dan zaprimljeno šestotinjak zahtjeva

Na pitanja o ministrima i potencijalnoj rekonstrukciji Vlade premijer nije želio odgovarati. Rekao je samo ''pa neću svaki tjedan odgovarati na ista pitanja. sve sam već o tome rekao.''