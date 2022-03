Krenuo je sedmi krug subvencioniranja stambenih kredita. Iz proračuna je za to osigurano 50 milijuna kuna, a već je u ponedjeljak zaprimljeno šetstotinjak zahtjeva.

Sandra iz Rijeke svoje je stambeno pitanje riješila prošle godine putem APN-ove subvencije kredita. Kalkulacija je, kaže, u konačnici vrlo povoljna:

"Mislim da je za mlade ljude jako dobra stvar, jer praktički otplatite kredit, odnosno glavnicu kamata, mislim da je to dobra prilika“, poručuje.

Pogotovo sada kod poskupljenja, puno olakšava mladim ljudima.

Očekuje se da će na taj način 4500 obitelji riješiti stambeno pitanje. Mlađima od 45 godina bez nekretnine u vlasništvu, država subvencionira kredit do 1500 eura po kvadratu, ili najviše do 100 tisuća eura, na rok od najmanje 15 godina. Za ruralne krajeve subvencionira se do 51, a urbane 30 posto. Interes je ponovno velik.

Ivan Paladina, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine naglašava kako su mlade obitelji koje su iskoristile ovaj program, njime i zadovoljne.

"I sigurno da taj veliki broj pokazuje važnost subvencioniranja i pomoći rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima. Svakako tijekom ove godine, u narednom periodu ćemo analizirati i sagledati sve dostupne analize kretanja tržišnih cijena na tržištu nekretnina te utjecaja ovog programa", rekao je Paladina.

Kreće novi krug poticaja za kupnju stana: "Bez toga bi bilo teško jer se očekuje nenormalan porast cijena''

Slijedi još jedna runda APN-ovih kredita: Hoće li cijene nekretnina opet odletjeti u nebo? "Bilo koji pristojan stan košta više od tog iznosa"

Od 2017. godine na ovaj je način 22 tisuće ljudi riješilo stambeno pitanje.

Dragan Hristov, direktor APN-a navodi kako prosječni iznos subvencioniranog kredita iznosi 75 tisuća eura, dok je prosječna starost korisnika 32 godine, a prosječni rok otplate 22 godine.

Trgovci nekretninama pak, kritični su prema toj mjeri, jer kažu, remeti tržište.

Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja trgovaca nekretninama upozorava da ta mjera ima negativan utjecaj na tržište.

"Podiže cijenu nekretnina, prije svega zbog svoje ročnosti, jer u kratkom vremenu stvara potražnju, pa onda tržište odgovara porastom cijene određenih stanova",

Negativnog utjecaja na tržište mogao bi imati rat u Ukrajini.

Filip Vučagić, agent za nekretnine, vjeruje da će kvalitetne nekretnine ostati na ovim cijenama koje su dosada.

Istovremeno, unatoč rastu cijena i potražnje za stanovima, građevinske tvrtke su u problemima. Najprije zbog pandemije, a sada i ruske agresije. Nedostaje sirovina, a cijene im rastu na dnevnoj bazi.

Dragutin Kamenski, vlasnik građevinske tvrtke naglašava kako je ključna stvar što za veće projekte nema dostupnosti materijala, prvenstveno sve što je vezano na čelik.



Građevinari bi mogli platiti masnu cijenu. Jer plaćanje penala

zbog nepoštivanja rokova, mnoge bi moglo odvesti ravno u propast.





